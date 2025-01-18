7-летняя девочка из Индии установила мировой рекорд
Категория
Мир
Дата публикации

7-летняя девочка из Индии установила мировой рекорд

Guinness World Records
Самьюкта Нараянан
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7-летняя жительница Индии Самьюкта Нараянан попала в Книгу рекордов Гиннеса, став самой молодой в мире инструкторшей по тхэквондо.

Главные тезисы

  • 7-летняя Самьюкта Нараянан из Индии установила мировой рекорд, став самой молодой инструкторкой по тхэквондо.
  • Девочка является наследницей дела родителей-рекордсменов и мечтает представлять Индию на Олимпийских играх и стать полицейским.
  • Девочка начала заниматься тхэквондо в три года и уже достигла черного пояса, стремясь к новым вершинам.
  • Планы 7-летней рекордсменки включают победы на национальном чемпионате по тхэквондо, участие в Олимпийских играх и карьеру в полиции.

Что известно о 7-летней рекордсменке из Индии

Отмечается, что девочка стала наследницей дела родителей Шрути и Нараянана.

Дело в том, что мать Самьюкты Шрути стала первой женщиной-рекордсменом по количеству полных контактных ударов локтями в одну минуту.

Коллекция рекордов Нараянана включает в себя наибольшее количество бетонных блоков, разбитых за 30 секунд, и наибольшее количество мраморных плит, разбитых одним ударом.

Самюкта с детства также мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

7-летняя девочка из Индии стала самой молодой инструкторкой по тхэквондо в мире и попала в Книгу рекордов Гиннеса
Самьюкта Нароянан

Мои отец и мать — мое величайшее вдохновение. Раньше я восхищалась их сертификатами Книги рекордов Гиннесса, висевшими на стенах в нашем доме. Моей целью было также получить титул Книги рекордов Гиннеса, — рассказывает юный инструктор.

Что известно о дальнейших планах 7-летней рекордсменки

Самьюкта начала заниматься тхэквондо, когда ей было всего три года, и с тех пор Нараянан является ее тренером. За эти годы девочка получила все пояса от белого до черного.

Девочка хочет получить больше рекордов и увеличить свою коллекцию медалей национального чемпионата по тхэквондо. Она также надеется представлять Индию на Олимпийских играх и стать полицейским.

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