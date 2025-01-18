7-летняя девочка из Индии установила мировой рекорд

7-летняя жительница Индии Самьюкта Нараянан попала в Книгу рекордов Гиннеса, став самой молодой в мире инструкторшей по тхэквондо.
Главные тезисы
- 7-летняя Самьюкта Нараянан из Индии установила мировой рекорд, став самой молодой инструкторкой по тхэквондо.
- Девочка является наследницей дела родителей-рекордсменов и мечтает представлять Индию на Олимпийских играх и стать полицейским.
- Девочка начала заниматься тхэквондо в три года и уже достигла черного пояса, стремясь к новым вершинам.
- Планы 7-летней рекордсменки включают победы на национальном чемпионате по тхэквондо, участие в Олимпийских играх и карьеру в полиции.
Что известно о 7-летней рекордсменке из Индии
Отмечается, что девочка стала наследницей дела родителей Шрути и Нараянана.
Дело в том, что мать Самьюкты Шрути стала первой женщиной-рекордсменом по количеству полных контактных ударов локтями в одну минуту.
Коллекция рекордов Нараянана включает в себя наибольшее количество бетонных блоков, разбитых за 30 секунд, и наибольшее количество мраморных плит, разбитых одним ударом.
Самюкта с детства также мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Что известно о дальнейших планах 7-летней рекордсменки
Самьюкта начала заниматься тхэквондо, когда ей было всего три года, и с тех пор Нараянан является ее тренером. За эти годы девочка получила все пояса от белого до черного.
Девочка хочет получить больше рекордов и увеличить свою коллекцию медалей национального чемпионата по тхэквондо. Она также надеется представлять Индию на Олимпийских играх и стать полицейским.
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