7-летняя девочка из Индии установила мировой рекорд

7-летняя жительница Индии Самьюкта Нараянан попала в Книгу рекордов Гиннеса, став самой молодой в мире инструкторшей по тхэквондо.

Что известно о 7-летней рекордсменке из Индии

Отмечается, что девочка стала наследницей дела родителей Шрути и Нараянана.

Дело в том, что мать Самьюкты Шрути стала первой женщиной-рекордсменом по количеству полных контактных ударов локтями в одну минуту.

Коллекция рекордов Нараянана включает в себя наибольшее количество бетонных блоков, разбитых за 30 секунд, и наибольшее количество мраморных плит, разбитых одним ударом.

Самюкта с детства также мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Самьюкта Нароянан

Мои отец и мать — мое величайшее вдохновение. Раньше я восхищалась их сертификатами Книги рекордов Гиннесса, висевшими на стенах в нашем доме. Моей целью было также получить титул Книги рекордов Гиннеса, — рассказывает юный инструктор. Поделиться

Что известно о дальнейших планах 7-летней рекордсменки

Самьюкта начала заниматься тхэквондо, когда ей было всего три года, и с тех пор Нараянан является ее тренером. За эти годы девочка получила все пояса от белого до черного.

Девочка хочет получить больше рекордов и увеличить свою коллекцию медалей национального чемпионата по тхэквондо. Она также надеется представлять Индию на Олимпийских играх и стать полицейским.