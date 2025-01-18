7-річна дівчинка з Індії встановила світовий рекорд

7-річна мешканка Індії Сам'юкта Нараянан потрапила до Книги рекордів Гіннеса, ставши наймолодшою у світі інструкторкою з тхеквондо.

Що відомо про 7-річну рекордсменку з Індії

Зазначається, що дівчинка стала спадкоємицею справи власних батьків Шруті та Нараянана.

Справа у тому, що мати Сам’юкти Шруті стала першою жінкою-рекордсменом за кількістю повних контактних ударів ліктями за одну хвилину.

Колекція рекордів Нараянана включає найбільшу кількість бетонних блоків, розбитих за 30 секунд, і найбільшу кількість мармурових плит, розбитих одним ударом.

Сам’юкта з малечку також мріяла потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Сам'юкта Нараянан

Мої батько й мати — моє найбільше натхнення. Раніше я захоплювалася їхніми сертифікатами Книги рекордів Гіннесса, які висіли на стінах у нашому домі. Моєю ціллю було також отримати титул Книги рекордів Гіннеса, — розповідає юний інструктор. Поширити

Що відомо про подальші плани 7-річної рекордсменки

Сам'юкта почала займатися тхеквондо, коли їй було всього три роки, і відтоді Нараянан є її тренером. Протягом цих років дівчинка здобула всі пояси від білого до чорного.

Дівчинка хоче здобути більше рекордів і збільшити свою колекцію медалей національного чемпіонату з тхеквондо. Вона також сподівається представляти Індію на Олімпійських іграх і стати поліцейським.