7-річна дівчинка з Індії встановила світовий рекорд

7-річна мешканка Індії Сам'юкта Нараянан потрапила до Книги рекордів Гіннеса, ставши наймолодшою у світі інструкторкою з тхеквондо.
Головні тези:
- 7-річна Сам'юкта Нараянан з Індії встановила світовий рекорд, ставши наймолодшою інструкторкою з тхеквондо.
- Дівчинка є спадкоємицею справи своїх батьків, які також є рекордсменами.
- Сам'юкта мріяла про власний рекорд та вже змогла досягнути цієї мети у свої 7 років.
- Майбутні плани маленької спортсменки включають бажання представляти Індію на Олімпійських іграх і стати поліцейським.
- Сам'юкта намагається збільшити свою колекцію медалей національного чемпіонату з тхеквондо та досягти нових висот у спорті.
Що відомо про 7-річну рекордсменку з Індії
Зазначається, що дівчинка стала спадкоємицею справи власних батьків Шруті та Нараянана.
Справа у тому, що мати Сам’юкти Шруті стала першою жінкою-рекордсменом за кількістю повних контактних ударів ліктями за одну хвилину.
Колекція рекордів Нараянана включає найбільшу кількість бетонних блоків, розбитих за 30 секунд, і найбільшу кількість мармурових плит, розбитих одним ударом.
Сам’юкта з малечку також мріяла потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
Що відомо про подальші плани 7-річної рекордсменки
Сам'юкта почала займатися тхеквондо, коли їй було всього три роки, і відтоді Нараянан є її тренером. Протягом цих років дівчинка здобула всі пояси від білого до чорного.
Дівчинка хоче здобути більше рекордів і збільшити свою колекцію медалей національного чемпіонату з тхеквондо. Вона також сподівається представляти Індію на Олімпійських іграх і стати поліцейським.
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