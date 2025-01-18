7-річна дівчинка з Індії встановила світовий рекорд
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7-річна дівчинка з Індії встановила світовий рекорд

Guinness World Records
Сам'юкта Нараянан

7-річна мешканка Індії Сам'юкта Нараянан потрапила до Книги рекордів Гіннеса, ставши наймолодшою у світі інструкторкою з тхеквондо. 

Головні тези:

  • 7-річна Сам'юкта Нараянан з Індії встановила світовий рекорд, ставши наймолодшою інструкторкою з тхеквондо.
  • Дівчинка є спадкоємицею справи своїх батьків, які також є рекордсменами.
  • Сам'юкта мріяла про власний рекорд та вже змогла досягнути цієї мети у свої 7 років.
  • Майбутні плани маленької спортсменки включають бажання представляти Індію на Олімпійських іграх і стати поліцейським.
  • Сам'юкта намагається збільшити свою колекцію медалей національного чемпіонату з тхеквондо та досягти нових висот у спорті.

Що відомо про 7-річну рекордсменку з Індії

Зазначається, що дівчинка стала спадкоємицею справи власних батьків Шруті та Нараянана.

Справа у тому, що мати Сам’юкти Шруті стала першою жінкою-рекордсменом за кількістю повних контактних ударів ліктями за одну хвилину.

Колекція рекордів Нараянана включає найбільшу кількість бетонних блоків, розбитих за 30 секунд, і найбільшу кількість мармурових плит, розбитих одним ударом.

Сам’юкта з малечку також мріяла потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

7-річна дівчинка з Індії стала самою молодою інструкторкою з тхеквондо у світі і потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Сам'юкта Нараянан

Мої батько й мати — моє найбільше натхнення. Раніше я захоплювалася їхніми сертифікатами Книги рекордів Гіннесса, які висіли на стінах у нашому домі. Моєю ціллю було також отримати титул Книги рекордів Гіннеса, — розповідає юний інструктор.

Що відомо про подальші плани 7-річної рекордсменки

Сам'юкта почала займатися тхеквондо, коли їй було всього три роки, і відтоді Нараянан є її тренером. Протягом цих років дівчинка здобула всі пояси від білого до чорного.

Дівчинка хоче здобути більше рекордів і збільшити свою колекцію медалей національного чемпіонату з тхеквондо. Вона також сподівається представляти Індію на Олімпійських іграх і стати поліцейським.

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