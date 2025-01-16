Канадський фотограф Стівен Гейнінг і модель Сіара Антоскі встановили новий світовий рекорд, провівивши фотосесію під водою на глибині 49,8 метри поблизу узбережжя Флориди.
Головні тези:
- Фотосесія на глибині 49,8 метрів встановила новий світовий рекорд у підводній фотографії.
- Проведення фотосесії вимагало місяця підготовки та тренувань для безпечного занурення.
- Підводна фотосесія була влаштована поблизу затонулого корабля Hydro Atlantic за межами декомпресійної зони.
- Декомпресійна зона під водою обмежена глибиною 40 метрів, перебування нижче вимагає дотримання спеціальних процедур для випуску газів азоту з організму.
- Під час фотосесії всі учасники, включаючи модель, моніторили рівень кисню та дотримувались безпекових вимог підводних зйомок.
Як пройшла фотосесія на рекордній глибині
Зазначається, що на проведення фотосесії організатори витратили близько місяця на підготовку та тренування.
У 2021 році Гейнінг та Антоскі вже встановлювали рекорд, фотографуючись на глибині 6,4 метра.
Однак згодом вони вирішили перевершити власний рекорд, влаштувавши фотосесію поблизу затонулого корабля Hydro Atlantic біля узбережжя Бока-Ратон.
Що відомо про підготовку до фотосесії на рекордній глибині
Підкреслюється, що це місце розташовується поза зоною декомпресії.
Декомпресійна зона — це максимальна глибина, на яку можна занурюватися — 40 метрів — перед тим, як рекомендується робити 3 — 5-хвилинні зупинки. Це дає організму час випустити гази азоту, які накопичуються в наших тканинах, коли ми занурюємося під глибший тиск.
Занурення для фотосесії здійснювали Стівен, Сіара та Вейн. Всі стежили за рівнем кисню на моніторах, а Сіара часто робила перерви, щоб подихати в кисневій масці і поспілкуватися з командою за допомогою мови тіла.
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