Канадський фотограф Стівен Гейнінг і модель Сіара Антоскі встановили новий світовий рекорд, провівивши фотосесію під водою на глибині 49,8 метри поблизу узбережжя Флориди.

Як пройшла фотосесія на рекордній глибині

Зазначається, що на проведення фотосесії організатори витратили близько місяця на підготовку та тренування.

У 2021 році Гейнінг та Антоскі вже встановлювали рекорд, фотографуючись на глибині 6,4 метра.

Однак згодом вони вирішили перевершити власний рекорд, влаштувавши фотосесію поблизу затонулого корабля Hydro Atlantic біля узбережжя Бока-Ратон.

Що відомо про підготовку до фотосесії на рекордній глибині

Підкреслюється, що це місце розташовується поза зоною декомпресії.

Декомпресійна зона — це максимальна глибина, на яку можна занурюватися — 40 метрів — перед тим, як рекомендується робити 3 — 5-хвилинні зупинки. Це дає організму час випустити гази азоту, які накопичуються в наших тканинах, коли ми занурюємося під глибший тиск.

До самого дня зйомок ми тренувалися більше, ніж планували, а потім приїхали туди в гарну погоду, провели розвідку затонулого корабля, зрозуміли, що саме ми робимо, і від цього моменту ми були ідеально налаштовані, — розповідає Стівен Гейнінг. Поширити

Занурення для фотосесії здійснювали Стівен, Сіара та Вейн. Всі стежили за рівнем кисню на моніторах, а Сіара часто робила перерви, щоб подихати в кисневій масці і поспілкуватися з командою за допомогою мови тіла.