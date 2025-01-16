Канадский фотограф Стивен Гейнинг и модель Сиара Антоски установили новый мировой рекорд, проведя фотосессию под водой на глубине 49,8 метров у побережья Флориды.

Как прошла фотосессия на рекордной глубине

Отмечается, что на проведение фотосессии организаторы потратили около месяца на подготовку и тренировку.

В 2021 году Гейнинг и Антоски уже устанавливали рекорд, фотографируясь на глубине 6,4 метра.

Однако впоследствии они решили превзойти собственный рекорд, устроив фотосессию у затонувшего корабля Hydro Atlantic у побережья Бока-Ратон.

Что известно о подготовке к фотосессии на рекордной глубине

Подчеркивается, что это место находится вне зоны декомпрессии.

Декомпрессионная зона — это максимальная глубина, на которую можно погружаться — 40 метров — перед тем, как рекомендуется делать 3 — 5-минутные остановки. Это дает организму время выпустить газы азота, которые скапливаются в наших тканях, когда мы погружаемся под более глубокое давление.

До самого дня съемок мы тренировались больше, чем планировали, а потом приехали туда в хорошую погоду, провели разведку затонувшего корабля, поняли, что мы делаем, и с этого момента мы были идеально настроены, — рассказывает Стивен Гейнинг. Поделиться

Погружение для фотосессии совершали Стивен, Сиара и Вейн.