Канадский фотограф Стивен Гейнинг и модель Сиара Антоски установили новый мировой рекорд, проведя фотосессию под водой на глубине 49,8 метров у побережья Флориды.
Главные тезисы
- Канадский фотограф и модель установили новый мировой рекорд, проведя фотосессию на глубине 49,8 метров у побережья Флориды.
- Подготовка и тренировки для безопасного погружения на глубину требовали месяцы усилий, участники соблюдали требования безопасности и мониторили уровень кислорода.
- Фотосессия проходила вне декомпрессионной зоны, что требует специальных процедур при погружении ниже 40 метров.
- Организаторы потратили около месяца на подготовку к фотосессии у затонувшего корабля Hydro Atlantic, предыдущий рекорд установлен на глубине 6,4 метра в 2021 году.
- Декомпрессионная зона в 40 метров позволяет организму вывести газы азота, скапливающиеся при погружении на большие глубины.
Как прошла фотосессия на рекордной глубине
Отмечается, что на проведение фотосессии организаторы потратили около месяца на подготовку и тренировку.
В 2021 году Гейнинг и Антоски уже устанавливали рекорд, фотографируясь на глубине 6,4 метра.
Однако впоследствии они решили превзойти собственный рекорд, устроив фотосессию у затонувшего корабля Hydro Atlantic у побережья Бока-Ратон.
Что известно о подготовке к фотосессии на рекордной глубине
Подчеркивается, что это место находится вне зоны декомпрессии.
Декомпрессионная зона — это максимальная глубина, на которую можно погружаться — 40 метров — перед тем, как рекомендуется делать 3 — 5-минутные остановки. Это дает организму время выпустить газы азота, которые скапливаются в наших тканях, когда мы погружаемся под более глубокое давление.
Погружение для фотосессии совершали Стивен, Сиара и Вейн.
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