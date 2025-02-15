14-летний индиец установил шесть мировых рекордов по вычислению в уме
Категория
Мир
Дата публикации

14-летний индиец установил шесть мировых рекордов по вычислению в уме

Guinness World Records
Шукла
Читати українською

14-летний Аарян Шукла из Индии установил шесть мировых рекордов по вычислению про себя. В частности, подросток за почти 31 секунду прибавил 100 четырехзначных чисел. В Книге рекордов Гиннеса говорят, что парень сделал это быстрее, чем числа успели ввести на калькуляторе.

Главные тезисы

  • 14-летний индиец по имени Аарян Шукла установил шесть мировых рекордов по вычислению в уме, включая сложение и умножение чисел.
  • Умение парня в вычислениях так впечатлило, что его прозвали “человек-калькулятором”.
  • Ежедневные тренировки и медитация помогли Ааряну поддерживать спокойствие и повышать концентрацию в процессе установления рекордов.

Аарян Шукла установил 6 мировых рекордов

Аарян Шукла установил одни из сложнейших мировых рекордов в вычислениях во время съемок итальянского телесериала Книги рекордов в Дубае. Парню удалось стать самым быстрым:

  • сложении мысленно 100 четырехзначных чисел — 30,9 секунды;

  • сложении мысленно 200 четырехзначных чисел — 1 минута 9,7 секунды;

  • сложении мысленно 50 пятизначных чисел — 18,7 секунды;

  • 20-значное число на десятизначное число десять раз — 5 минут 42 секунды;

  • умноженные мысленно двух пятизначных чисел десять раз — 51,7 секунды;

  • умноженные про себя двух восьмизначных чисел десять раз — 2 минуты 35,4 секунды.

Я чувствую себя прекрасно и горжусь тем, что теперь официально невероятный. Для меня это было мечтой, — поделился впечатлениями Аарян.

За необычный навык быстрого вычисления в Книге рекордов Гиннеса парня прозвали "человеком-калькулятором".

Подросток признался, что каждый день тренировался и принимал участие в соревнованиях, чтобы улучшить свои навыки.

Ежедневные тренировки являются одним из важных аспектов подготовки к соревнованиям, поэтому я тренируюсь около пяти-шести часов в день.

Кроме ежедневных занятий, у подростка есть школьные задания, поэтому для сохранения баланса считает важным отдых. Молодой человек говорит, что ему удается сохранять спокойствие и сосредоточенность благодаря медитациям.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
2-летняя украинка из Одессы установила Национальный рекорд в плавании
2-летняя украинка из Одессы установила Национальный рекорд в плавании
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Житель Германии установил мировой рекорд пребывания под водой
Рудигер Кох
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду установил новый исторический рекорд
Криштиану Роналду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?