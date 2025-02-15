14-летний индиец установил шесть мировых рекордов по вычислению в уме

14-летний Аарян Шукла из Индии установил шесть мировых рекордов по вычислению про себя. В частности, подросток за почти 31 секунду прибавил 100 четырехзначных чисел. В Книге рекордов Гиннеса говорят, что парень сделал это быстрее, чем числа успели ввести на калькуляторе.
Главные тезисы
- 14-летний индиец по имени Аарян Шукла установил шесть мировых рекордов по вычислению в уме, включая сложение и умножение чисел.
- Умение парня в вычислениях так впечатлило, что его прозвали “человек-калькулятором”.
- Ежедневные тренировки и медитация помогли Ааряну поддерживать спокойствие и повышать концентрацию в процессе установления рекордов.
Аарян Шукла установил 6 мировых рекордов
Аарян Шукла установил одни из сложнейших мировых рекордов в вычислениях во время съемок итальянского телесериала Книги рекордов в Дубае. Парню удалось стать самым быстрым:
сложении мысленно 100 четырехзначных чисел — 30,9 секунды;
сложении мысленно 200 четырехзначных чисел — 1 минута 9,7 секунды;
сложении мысленно 50 пятизначных чисел — 18,7 секунды;
20-значное число на десятизначное число десять раз — 5 минут 42 секунды;
умноженные мысленно двух пятизначных чисел десять раз — 51,7 секунды;
умноженные про себя двух восьмизначных чисел десять раз — 2 минуты 35,4 секунды.
Я чувствую себя прекрасно и горжусь тем, что теперь официально невероятный. Для меня это было мечтой, — поделился впечатлениями Аарян.
За необычный навык быстрого вычисления в Книге рекордов Гиннеса парня прозвали "человеком-калькулятором".
Подросток признался, что каждый день тренировался и принимал участие в соревнованиях, чтобы улучшить свои навыки.
Кроме ежедневных занятий, у подростка есть школьные задания, поэтому для сохранения баланса считает важным отдых. Молодой человек говорит, что ему удается сохранять спокойствие и сосредоточенность благодаря медитациям.
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