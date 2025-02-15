14-летний индиец установил шесть мировых рекордов по вычислению в уме

14-летний Аарян Шукла из Индии установил шесть мировых рекордов по вычислению про себя. В частности, подросток за почти 31 секунду прибавил 100 четырехзначных чисел. В Книге рекордов Гиннеса говорят, что парень сделал это быстрее, чем числа успели ввести на калькуляторе.

Аарян Шукла установил 6 мировых рекордов

Аарян Шукла установил одни из сложнейших мировых рекордов в вычислениях во время съемок итальянского телесериала Книги рекордов в Дубае. Парню удалось стать самым быстрым:

сложении мысленно 100 четырехзначных чисел — 30,9 секунды;

сложении мысленно 200 четырехзначных чисел — 1 минута 9,7 секунды;

сложении мысленно 50 пятизначных чисел — 18,7 секунды;

20-значное число на десятизначное число десять раз — 5 минут 42 секунды;

умноженные мысленно двух пятизначных чисел десять раз — 51,7 секунды;

умноженные про себя двух восьмизначных чисел десять раз — 2 минуты 35,4 секунды.

Я чувствую себя прекрасно и горжусь тем, что теперь официально невероятный. Для меня это было мечтой, — поделился впечатлениями Аарян.

За необычный навык быстрого вычисления в Книге рекордов Гиннеса парня прозвали "человеком-калькулятором".

Подросток признался, что каждый день тренировался и принимал участие в соревнованиях, чтобы улучшить свои навыки.

Ежедневные тренировки являются одним из важных аспектов подготовки к соревнованиям, поэтому я тренируюсь около пяти-шести часов в день. Поделиться

Кроме ежедневных занятий, у подростка есть школьные задания, поэтому для сохранения баланса считает важным отдых. Молодой человек говорит, что ему удается сохранять спокойствие и сосредоточенность благодаря медитациям.