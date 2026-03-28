14-річний підліток балотується на посаду губернатора в США

14-річний юнак Дін Рой вирішив офіційно балотуватися на посаду губернатора в американському штаті Вермонт. Це дійсно можливо, адже конституція штату не встановлює нижній поріг вікового цензу для кандидатів у губернатори.

14-річний підліток хоче керувати штатом Вермонт

Щоб балотуватися на посаду губернатора в американському штаті Вермонт — достатньо прожити у штаті 4 рокі поспіль.

Оскільки цю умову Дін Рой успішно виконав — він вирішив ризикнути й в такому юномі віці почати будувати політичну кар’єру.

За словами підлітка, він усвідомлює, що має мізерні шанси на перемогу, однак це його не зупиняє.

Я не розраховую на обов'язкову перемогу. Але хочу започаткувати рух і залучити більше молодих людей, які скажуть: "Так, ми теж хочемо змін, — розкрив свою мотивацію юний кандидат.

Рой також відверто зізнався журналістам, що почав активно цікавитися політикою лише рік тому.

Це сталося, коли хлопчина навчався у 8 класі й працював пажем у законодавчому органі штату.