14-річний підліток балотується на посаду губернатора в США

14-річний юнак Дін Рой вирішив офіційно балотуватися на посаду губернатора в американському штаті Вермонт. Це дійсно можливо, адже конституція штату не встановлює нижній поріг вікового цензу для кандидатів у губернатори.
Головні тези:
- Юнак зізнався, що не надто вірить у власну перемогу.
- Однак він хоче заручитися підтримкою молоді, яка також прагне змін.
14-річний підліток хоче керувати штатом Вермонт
Щоб балотуватися на посаду губернатора в американському штаті Вермонт — достатньо прожити у штаті 4 рокі поспіль.
Оскільки цю умову Дін Рой успішно виконав — він вирішив ризикнути й в такому юномі віці почати будувати політичну кар’єру.
За словами підлітка, він усвідомлює, що має мізерні шанси на перемогу, однак це його не зупиняє.
Рой також відверто зізнався журналістам, що почав активно цікавитися політикою лише рік тому.
Це сталося, коли хлопчина навчався у 8 класі й працював пажем у законодавчому органі штату.
