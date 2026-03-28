14-річний підліток балотується на посаду губернатора в США

Дін Рой
Джерело:  AP News

14-річний юнак Дін Рой вирішив офіційно балотуватися на посаду губернатора в американському штаті Вермонт. Це дійсно можливо, адже конституція штату не встановлює нижній поріг вікового цензу для кандидатів у губернатори. 

  • Юнак зізнався, що не надто вірить у власну перемогу.
  • Однак він хоче заручитися підтримкою молоді, яка також прагне змін.

14-річний підліток хоче керувати штатом Вермонт

Щоб балотуватися на посаду губернатора в американському штаті Вермонт — достатньо прожити у штаті 4 рокі поспіль.

Оскільки цю умову Дін Рой успішно виконав — він вирішив ризикнути й в такому юномі віці почати будувати політичну кар’єру.

За словами підлітка, він усвідомлює, що має мізерні шанси на перемогу, однак це його не зупиняє.

Я не розраховую на обов'язкову перемогу. Але хочу започаткувати рух і залучити більше молодих людей, які скажуть: "Так, ми теж хочемо змін, — розкрив свою мотивацію юний кандидат.

Рой також відверто зізнався журналістам, що почав активно цікавитися політикою лише рік тому.

Це сталося, коли хлопчина навчався у 8 класі й працював пажем у законодавчому органі штату.

Щоб стати кандидатом, підліток створив власну партію "Свобода і Єдність" — на противагу двом наявним. Вже у листопаді імʼя хлопця зʼявиться у бюлетенях загальних виборів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав головну складність мирних перемовин із США та Росією
Зеленський розкрив причину гальмування мирного процесу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готує покарання для членів НАТО
Трамп планує посилити тиск на НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фінляндія вимагає від США віддавати Україні всю придбану для неї зброю
Антті Хяккянен

