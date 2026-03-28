14-летний подросток баллотируется на должность губернатора в США

14-летний парень Дин Рой решил официально баллотироваться на должность губернатора в американском штате Вермонт. Это действительно возможно, ведь конституция штата не устанавливает нижний порог возрастного ценза для кандидатов в губернаторы.

14-летний подросток хочет руководить штатом Вермонт

Чтобы баллотироваться на должность губернатора в американском штате Вермонт — достаточно прожить там 4 года подряд.

Поскольку это условие Дин Рой успешно выполнил — он решил рискнуть и в таком юном возрасте начать строить политическую карьеру.

По словам подростка, он осознает, что имеет мизерные шансы на победу, однако это его не останавливает.

Я не рассчитываю на обязательную победу. Но хочу положить начало движению и привлечь больше молодых людей, которые скажут: "Да, мы тоже хотим перемен", — раскрыл свою мотивацию юный кандидат.

Рой также откровенно признался журналистам, что начал активно интересоваться политикой год назад.

Это произошло, когда он учился в 8 классе и работал пажом в законодательном органе штата.