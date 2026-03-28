14-летний подросток баллотируется на должность губернатора в США

14-летний парень Дин Рой решил официально баллотироваться на должность губернатора в американском штате Вермонт. Это действительно возможно, ведь конституция штата не устанавливает нижний порог возрастного ценза для кандидатов в губернаторы.
Главные тезисы
- Молодой человек признался, что не слишком верит в собственную победу.
- Однако он хочет заручиться поддержкой молодежи, которая также стремится к переменам.
14-летний подросток хочет руководить штатом Вермонт
Чтобы баллотироваться на должность губернатора в американском штате Вермонт — достаточно прожить там 4 года подряд.
Поскольку это условие Дин Рой успешно выполнил — он решил рискнуть и в таком юном возрасте начать строить политическую карьеру.
По словам подростка, он осознает, что имеет мизерные шансы на победу, однако это его не останавливает.
Рой также откровенно признался журналистам, что начал активно интересоваться политикой год назад.
Это произошло, когда он учился в 8 классе и работал пажом в законодательном органе штата.
