14-летний подросток баллотируется на должность губернатора в США
14-летний подросток баллотируется на должность губернатора в США

14-летний подросток хочет руководить штатом Вермонт
Источник:  AP News

14-летний парень Дин Рой решил официально баллотироваться на должность губернатора в американском штате Вермонт. Это действительно возможно, ведь конституция штата не устанавливает нижний порог возрастного ценза для кандидатов в губернаторы.

Главные тезисы

  • Молодой человек признался, что не слишком верит в собственную победу.
  • Однако он хочет заручиться поддержкой молодежи, которая также стремится к переменам.

14-летний подросток хочет руководить штатом Вермонт

Чтобы баллотироваться на должность губернатора в американском штате Вермонт — достаточно прожить там 4 года подряд.

Поскольку это условие Дин Рой успешно выполнил — он решил рискнуть и в таком юном возрасте начать строить политическую карьеру.

По словам подростка, он осознает, что имеет мизерные шансы на победу, однако это его не останавливает.

Я не рассчитываю на обязательную победу. Но хочу положить начало движению и привлечь больше молодых людей, которые скажут: "Да, мы тоже хотим перемен”, — раскрыл свою мотивацию юный кандидат.

Рой также откровенно признался журналистам, что начал активно интересоваться политикой год назад.

Это произошло, когда он учился в 8 классе и работал пажом в законодательном органе штата.

Чтобы стать кандидатом, подросток создал собственную партию "Свобода и Единство" — в противоположность двум имеющимся. Уже в ноябре имя молодого человека появится в бюллетенях всеобщих выборов.

Больше по теме

