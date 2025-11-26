140 млрд євро для України. ЄС здійснив новий прорив

26 листопада Європейська комісія офіційно підтвердила, що врешті-решт розробила повноцінний правовий текст щодо надання Україні "репараційних позик" на основі заморожених активів Росії.

Україна наблизилася до отримання росактивів

З заявою з цього приводу виступила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

За її словами, команда ЄК уже сформувала пропозицію щодо правової бази для майбутнього надання Україні "репараційних позик".

Піньо звернула увагу на те, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в останній промові щодо мирного плану для України згадала саме про роботу над "репараційною позикою".

Вона публічно наголосила, що комісія готова представити правовий текст, тобто законодавчу пропозицію, — наголосила Піньо.

With the work done in Geneva as Europeans, and with Ukraine and the US, we now have a starting point.



I will outline some of the core priorities of Europe going forward ↓ https://t.co/NbTv2lIkTI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2025

За її словами, наразі продовжуються дискусії з країнами-членами ЄС, зокрема в Комітеті постійних представників (Coreper).

Зокрема у центрі уваги офіційного Брюсселю — лист з варіантами фінансування України у 2026-27 роках, який Урсула фон дер Ляєн надіслала у європейські столиці напередодні.