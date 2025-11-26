140 млрд евро для Украины. ЕС совершил новый прорыв

26 ноября Европейская комиссия официально подтвердила, что в конце концов разработала полноценный правовой текст по предоставлению Украине "репарационных ссуд" на основе замороженных активов России.
Главные тезисы
- ЕК хочет услышать четкие отзывы о законодательном предложении и сроках.
- Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит Украине.
Украина приблизилась к получению росактивов
С заявлением по этому поводу выступила главная пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.
По ее словам, команда ЕК уже сформировала предложение о правовой базе для будущего предоставления Украине "репарационных займов".
Пиньо обратила внимание на то, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в последней речи о мирном плане для Украины вспомнила именно о работе над "репарационным займом".
По ее словам, продолжаются дискуссии со странами-членами ЕС, в частности в Комитете постоянных представителей (Coreper).
В частности, в центре внимания официального Брюсселя — письмо с вариантами финансирования Украины в 2026-27 годах, которое Урсула фон дер Ляен направила в европейские столицы накануне.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-