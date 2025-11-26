140 млрд евро для Украины. ЕС совершил новый прорыв
Категория
Экономика
Дата публикации

140 млрд евро для Украины. ЕС совершил новый прорыв

фон дер Ляен
Читати українською

26 ноября Европейская комиссия официально подтвердила, что в конце концов разработала полноценный правовой текст по предоставлению Украине "репарационных ссуд" на основе замороженных активов России.

Главные тезисы

  • ЕК хочет услышать четкие отзывы о законодательном предложении и сроках.
  • Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит Украине.

Украина приблизилась к получению росактивов

С заявлением по этому поводу выступила главная пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

По ее словам, команда ЕК уже сформировала предложение о правовой базе для будущего предоставления Украине "репарационных займов".

Пиньо обратила внимание на то, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в последней речи о мирном плане для Украины вспомнила именно о работе над "репарационным займом".

Она публично подчеркнула, что комиссия готова представить правовой текст, то есть законодательное предложение, — подчеркнула Пиньо.

По ее словам, продолжаются дискуссии со странами-членами ЕС, в частности в Комитете постоянных представителей (Coreper).

В частности, в центре внимания официального Брюсселя — письмо с вариантами финансирования Украины в 2026-27 годах, которое Урсула фон дер Ляен направила в европейские столицы накануне.

Итак, президентка дала сигнал, что мы готовы ее (законодательное предложение. — ред) внести, обсуждения продолжаются, и мы ожидаем, что получим также конкретные отзывы, — подчеркнула спикер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины
Правительство Великобритании
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Туск назвал самую бедную страну Евросоюза
Туск публично пристыдил Орбана
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз предупредил о "моменте истины" для Украины
У Украины есть успехи на пути к членству в ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?