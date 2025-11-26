140 млрд евро для Украины. ЕС совершил новый прорыв

26 ноября Европейская комиссия официально подтвердила, что в конце концов разработала полноценный правовой текст по предоставлению Украине "репарационных ссуд" на основе замороженных активов России.

Украина приблизилась к получению росактивов

С заявлением по этому поводу выступила главная пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

По ее словам, команда ЕК уже сформировала предложение о правовой базе для будущего предоставления Украине "репарационных займов".

Пиньо обратила внимание на то, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в последней речи о мирном плане для Украины вспомнила именно о работе над "репарационным займом".

Она публично подчеркнула, что комиссия готова представить правовой текст, то есть законодательное предложение, — подчеркнула Пиньо. Поделиться

With the work done in Geneva as Europeans, and with Ukraine and the US, we now have a starting point.



I will outline some of the core priorities of Europe going forward ↓ https://t.co/NbTv2lIkTI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2025

По ее словам, продолжаются дискуссии со странами-членами ЕС, в частности в Комитете постоянных представителей (Coreper).

В частности, в центре внимания официального Брюсселя — письмо с вариантами финансирования Украины в 2026-27 годах, которое Урсула фон дер Ляен направила в европейские столицы накануне.