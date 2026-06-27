1430 людей загинули у Венесуелі через подвійний землетрус
Категорія
Світ
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1430 людей загинули у Венесуелі через подвійний землетрус

Венесуела
Джерело:  BBC

Число загиблих унаслідок подвійного землетрусу у Венесуелі зросло до 1430 осіб, а кількість поранених — до 3238.

Головні тези:

  • Унаслідок подвійного землетрусу в Венесуелі загинуло 1430 осіб, а поранені отримали допомогу 3238 осіб.
  • Після стихійних лих, близько 3142 сімей вже перебувають у тимчасових притулках.
  • Землетруси в країні викликали 430 афтершоків, що є додатковою загрозою для населення.

Подвійний землетрус у Венесуелі забрав життя 1430 людей

За словами законодавця Хорхе Родрігеса, який виступає зараз на державному телебаченні, кількість загиблих зросла до 1430, а ще 3238 людей отримали поранення.

Окрім надання оновленої інформації про кількість загиблих та поранених, Родрігес зазначив, що наразі 3142 сім'ї перебувають у тимчасових притулках.

Він додав, що після двох землетрусів, які сталися у середу, в країні зафіксували ще 430 афтершоків.

Родрігес закликав людей залишатися вдома та уникати поїздок до штату Ла-Гуайра — регіону, який найбільше потерпів від стихії.

24 червня приблизно за 160 км на захід від Каракаса стався землетрус магнітудою 7,2, а менш ніж через хвилину після нього — поштовх у 7,5 бала. За даними Геологічної служби США, це найпотужніший землетрус у Венесуелі з 1900 року.

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