1430 людей загинули у Венесуелі через подвійний землетрус

Число загиблих унаслідок подвійного землетрусу у Венесуелі зросло до 1430 осіб, а кількість поранених — до 3238.
Головні тези:
- Унаслідок подвійного землетрусу в Венесуелі загинуло 1430 осіб, а поранені отримали допомогу 3238 осіб.
- Після стихійних лих, близько 3142 сімей вже перебувають у тимчасових притулках.
- Землетруси в країні викликали 430 афтершоків, що є додатковою загрозою для населення.
Подвійний землетрус у Венесуелі забрав життя 1430 людей
За словами законодавця Хорхе Родрігеса, який виступає зараз на державному телебаченні, кількість загиблих зросла до 1430, а ще 3238 людей отримали поранення.
Він додав, що після двох землетрусів, які сталися у середу, в країні зафіксували ще 430 афтершоків.
Родрігес закликав людей залишатися вдома та уникати поїздок до штату Ла-Гуайра — регіону, який найбільше потерпів від стихії.
24 червня приблизно за 160 км на захід від Каракаса стався землетрус магнітудою 7,2, а менш ніж через хвилину після нього — поштовх у 7,5 бала. За даними Геологічної служби США, це найпотужніший землетрус у Венесуелі з 1900 року.
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