Подвійний землетрус у Венесуелі забрав життя майже 600 людей

Виконуюча обов’язки президентки Венесуели Делсі Родрігес заявила, що кількість загиблих унаслідок подвійного землетрусу зросла до 589 осіб, а кількість поранених — до 2980.
Головні тези:
- Землетрус у Венесуелі призвів до загибелі майже 600 осіб та травмування 2980 людей.
- Найбільш постраждалим від катастрофи став прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса.
- Міжнародні пошуково-рятувальні команди з 17 країн прибули до Венесуели для надання допомоги та пошуку виживших.
У Венесуелі загинули 589 осіб під час подвійного землетрусу
У даних щодо кількості поранених спостерігається незрозуміла розбіжність: учора міністр охорони здоров’я Венесуели Карлос Альварадо повідомив державному телеканалу VTV, що поранених налічується понад 4 300 осіб.
ООН також повідомила, що міжнародні пошуково-рятувальні команди з щонайменше 17 країн вирушили до Венесуели, щоб допомогти у пошуках тих, хто вижив.
Зокрема команди з Чилі, Колумбії, Сальвадору, Італії, Мексики, Швейцарії та США вже перебувають у Венесуелі, зазначили в ООН. Очікуються фахівці з Великої Британії, Чехії, Еквадору, Франції, Німеччини, Йорданії, Нідерландів, Катару та Іспанії.
Rescue workers saved a puppy from the rubble of a building that collapsed after a magnitude-7.2 earthquake struck Venezuela Wednesday. A desperate search for more survivors is still underway. https://t.co/aN88muwkDg pic.twitter.com/lpTOBdSLgn— California Post (@californiapost) June 26, 2026
24 червня ввечері приблизно за 160 км на захід від Каракаса стався землетрус магнітудою 7,2, а менш ніж за хвилину після нього — поштовх магнітудою 7,5, який, за даними Геологічної служби США, став найсильнішим з 1900 року.
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