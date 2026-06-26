Подвійний землетрус у Венесуелі забрав життя майже 600 людей

Виконуюча обов’язки президентки Венесуели Делсі Родрігес заявила, що кількість загиблих унаслідок подвійного землетрусу зросла до 589 осіб, а кількість поранених — до 2980.

У Венесуелі загинули 589 осіб під час подвійного землетрусу

У даних щодо кількості поранених спостерігається незрозуміла розбіжність: учора міністр охорони здоров’я Венесуели Карлос Альварадо повідомив державному телеканалу VTV, що поранених налічується понад 4 300 осіб.

Найбільше від двох землетрусів, які сталися в середу, постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса, який було оголошено «зоною лиха»: за даними ООН, там обвалилося щонайменше 100 будівель, зокрема багатоповерхові житлові будинки. Поширити

ООН також повідомила, що міжнародні пошуково-рятувальні команди з щонайменше 17 країн вирушили до Венесуели, щоб допомогти у пошуках тих, хто вижив.

Зокрема команди з Чилі, Колумбії, Сальвадору, Італії, Мексики, Швейцарії та США вже перебувають у Венесуелі, зазначили в ООН. Очікуються фахівці з Великої Британії, Чехії, Еквадору, Франції, Німеччини, Йорданії, Нідерландів, Катару та Іспанії.

Rescue workers saved a puppy from the rubble of a building that collapsed after a magnitude-7.2 earthquake struck Venezuela Wednesday. A desperate search for more survivors is still underway. https://t.co/aN88muwkDg pic.twitter.com/lpTOBdSLgn — California Post (@californiapost) June 26, 2026

24 червня ввечері приблизно за 160 км на захід від Каракаса стався землетрус магнітудою 7,2, а менш ніж за хвилину після нього — поштовх магнітудою 7,5, який, за даними Геологічної служби США, став найсильнішим з 1900 року.