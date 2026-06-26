Подвійний землетрус у Венесуелі забрав життя майже 600 людей
Категорія
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Подвійний землетрус у Венесуелі забрав життя майже 600 людей

Венесуела
Джерело:  The Guardian

Виконуюча обов’язки президентки Венесуели Делсі Родрігес заявила, що кількість загиблих унаслідок подвійного землетрусу зросла до 589 осіб, а кількість поранених — до 2980.

Головні тези:

  • Землетрус у Венесуелі призвів до загибелі майже 600 осіб та травмування 2980 людей.
  • Найбільш постраждалим від катастрофи став прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса.
  • Міжнародні пошуково-рятувальні команди з 17 країн прибули до Венесуели для надання допомоги та пошуку виживших.

У Венесуелі загинули 589 осіб під час подвійного землетрусу

У даних щодо кількості поранених спостерігається незрозуміла розбіжність: учора міністр охорони здоров’я Венесуели Карлос Альварадо повідомив державному телеканалу VTV, що поранених налічується понад 4 300 осіб.

Найбільше від двох землетрусів, які сталися в середу, постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса, який було оголошено «зоною лиха»: за даними ООН, там обвалилося щонайменше 100 будівель, зокрема багатоповерхові житлові будинки.

ООН також повідомила, що міжнародні пошуково-рятувальні команди з щонайменше 17 країн вирушили до Венесуели, щоб допомогти у пошуках тих, хто вижив.

Зокрема команди з Чилі, Колумбії, Сальвадору, Італії, Мексики, Швейцарії та США вже перебувають у Венесуелі, зазначили в ООН. Очікуються фахівці з Великої Британії, Чехії, Еквадору, Франції, Німеччини, Йорданії, Нідерландів, Катару та Іспанії.

24 червня ввечері приблизно за 160 км на захід від Каракаса стався землетрус магнітудою 7,2, а менш ніж за хвилину після нього — поштовх магнітудою 7,5, який, за даними Геологічної служби США, став найсильнішим з 1900 року.

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