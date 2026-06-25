Мегапотужні землетруси сколихнули Венесуелу — понад 30 людей загинули, 700 поранених

У Венесуелі внаслідок двох поспіль потужних землетрусів ввечері 24 червня загинули понад 30 людей, ще щонайменше 700 отримали поранення.
Головні тези:
- Внаслідок двох потужних землетрусів в Венесуелі загинули понад 30 людей та понад 700 отримали поранення.
- Оголошено надзвичайний стан в країні після землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5 балів.
- Обвалення будівель у Каракасі та інших регіонах призвели до масштабних руйнувань.
Землетруси у Венесуелі: понад 30 загиблих, 700 поранених
Два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів за шкалою Ріхтера сколихнули північну Венесуелу ввечері 24 червня.
Землетрус спричинив обвалення кількох будівель у Каракасі, Трухільйо, Карабобо, Арагуа, Міранді та Ла-Гуайрі.
Президент країни Делсі Родрігес підтвердила загибель щонайменше 32 людей, ще 700 - поранені.
Родрігес додала, що Ла-Гуайра, прибережний штат на півночі країни поблизу Каракаса, постраждав найбільше. Там зруйновані десятки будівель.
Можна сказати, що штат Ла-Гуайра - це справжня трагедія, і він став зоною стихійного лиха.
У Венесуелі оголосили надзвичайний стан. Очікується прибуття рятувальних команд зі США, Мексики, Сальвадору, Катару та Домініканської Республіки.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна висловлює свою солідарність з венесуельським народом у зв'язку з потужними землетрусами, які спричинили масштабні руйнування та втрати людських життів.
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