Мегапотужні землетруси сколихнули Венесуелу — понад 30 людей загинули, 700 поранених

У Венесуелі внаслідок двох поспіль потужних землетрусів ввечері 24 червня загинули понад 30 людей, ще щонайменше 700 отримали поранення.

Землетруси у Венесуелі: понад 30 загиблих, 700 поранених

Два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів за шкалою Ріхтера сколихнули північну Венесуелу ввечері 24 червня.

Землетрус спричинив обвалення кількох будівель у Каракасі, Трухільйо, Карабобо, Арагуа, Міранді та Ла-Гуайрі.

Президент країни Делсі Родрігес підтвердила загибель щонайменше 32 людей, ще 700 - поранені.

У нас є повідомлення про 32 загиблих, не враховуючи дані зі штату Ла-Гуайра, та понад 700 поранених, яких ми приймаємо у відділеннях невідкладної допомоги як у державних, так і в приватних лікарнях. Поширити

Родрігес додала, що Ла-Гуайра, прибережний штат на півночі країни поблизу Каракаса, постраждав найбільше. Там зруйновані десятки будівель.

Можна сказати, що штат Ла-Гуайра - це справжня трагедія, і він став зоною стихійного лиха.

У Венесуелі оголосили надзвичайний стан. Очікується прибуття рятувальних команд зі США, Мексики, Сальвадору, Катару та Домініканської Республіки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна висловлює свою солідарність з венесуельським народом у зв'язку з потужними землетрусами, які спричинили масштабні руйнування та втрати людських життів.