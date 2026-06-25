Мегапотужні землетруси сколихнули Венесуелу — понад 30 людей загинули, 700 поранених
Категорія
Події
Дата публікації

Мегапотужні землетруси сколихнули Венесуелу — понад 30 людей загинули, 700 поранених

Венесуела
Джерело:  El Pais

У Венесуелі внаслідок двох поспіль потужних землетрусів ввечері 24 червня загинули понад 30 людей, ще щонайменше 700 отримали поранення.

Головні тези:

  • Внаслідок двох потужних землетрусів в Венесуелі загинули понад 30 людей та понад 700 отримали поранення.
  • Оголошено надзвичайний стан в країні після землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5 балів.
  • Обвалення будівель у Каракасі та інших регіонах призвели до масштабних руйнувань.

Землетруси у Венесуелі: понад 30 загиблих, 700 поранених

Два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів за шкалою Ріхтера сколихнули північну Венесуелу ввечері 24 червня.

Землетрус спричинив обвалення кількох будівель у Каракасі, Трухільйо, Карабобо, Арагуа, Міранді та Ла-Гуайрі.

Президент країни Делсі Родрігес підтвердила загибель щонайменше 32 людей, ще 700 - поранені.

У нас є повідомлення про 32 загиблих, не враховуючи дані зі штату Ла-Гуайра, та понад 700 поранених, яких ми приймаємо у відділеннях невідкладної допомоги як у державних, так і в приватних лікарнях.

Родрігес додала, що Ла-Гуайра, прибережний штат на півночі країни поблизу Каракаса, постраждав найбільше. Там зруйновані десятки будівель.

Можна сказати, що штат Ла-Гуайра - це справжня трагедія, і він став зоною стихійного лиха.

У Венесуелі оголосили надзвичайний стан. Очікується прибуття рятувальних команд зі США, Мексики, Сальвадору, Катару та Домініканської Республіки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна висловлює свою солідарність з венесуельським народом у зв'язку з потужними землетрусами, які спричинили масштабні руйнування та втрати людських життів.

Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття родинам жертв. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим та сили рятувальним командам, які невпинно працюють на місцях. Ми віримо, що всі постраждалі громади зможуть якомога швидше оговтатися від цієї трагічної катастрофи.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужний землетрус стався на півночі Афганістану — є загиблі та сотні постраждалих
Афганістан
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Грецію сколихнули одразу кілька землетрусів
Землетруси в Греції - які наслідки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Серія землетрусів поблизу Криму критично впливає на Керченський міст
міст

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?