Мегамощные землетрясения всколыхнули Венесуэлу — более 30 человек погибли, 700 раненых

В Венесуэле в результате двух подряд мощных землетрясений вечером 24 июня погибли более 30 человек, еще не менее 700 получили ранения.
Главные тезисы
- Более 30 человек погибли и более 700 получили ранения в результате двух мощных землетрясений во Венесуэле.
- Чрезвычайное положение было объявлено в стране из-за разрушений, вызванных землетрясениями магнитудой 7,2 и 7,5 балла.
Землетрясения в Венесуэле: более 30 погибших, 700 раненых
Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов по шкале Рихтера всколыхнули северную Венесуэлу вечером 24 июня.
Землетрясение повлекло за собой обрушение нескольких зданий в Каракасе, Трухильо, Карабобо, Арагуа, Миранда и Ла-Гуайри.
Президент страны Делси Родригес подтвердила гибель не менее 32 человек, еще 700 ранены.
Родригес добавила, что Ла-Гуайра, прибрежный штат на севере страны вблизи Каракаса, пострадал больше всего. Там разрушены десятки построек.
Можно сказать, что штат Ла-Гуайра — это настоящая трагедия, и он стал зоной стихийного бедствия.
В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Ожидается прибытие спасательных команд из США, Мексики, Сальвадора, Катара и Доминиканской Республики.
Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина выражает свою солидарность с венесуэльским народом в связи с мощными землетрясениями, повлекшими за собой масштабные разрушения и потери человеческих жизней.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-