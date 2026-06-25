Мегамощные землетрясения всколыхнули Венесуэлу — более 30 человек погибли, 700 раненых
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Проиcшествия
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Мегамощные землетрясения всколыхнули Венесуэлу — более 30 человек погибли, 700 раненых

Венесуэла
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Источник:  El Pais

В Венесуэле в результате двух подряд мощных землетрясений вечером 24 июня погибли более 30 человек, еще не менее 700 получили ранения.

Главные тезисы

  • Более 30 человек погибли и более 700 получили ранения в результате двух мощных землетрясений во Венесуэле.
  • Чрезвычайное положение было объявлено в стране из-за разрушений, вызванных землетрясениями магнитудой 7,2 и 7,5 балла.

Землетрясения в Венесуэле: более 30 погибших, 700 раненых

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов по шкале Рихтера всколыхнули северную Венесуэлу вечером 24 июня.

Землетрясение повлекло за собой обрушение нескольких зданий в Каракасе, Трухильо, Карабобо, Арагуа, Миранда и Ла-Гуайри.

Президент страны Делси Родригес подтвердила гибель не менее 32 человек, еще 700 ранены.

У нас есть сообщения о 32 погибших без учета данных из штата Ла-Гуайра и более 700 раненых, которых мы принимаем в отделениях неотложной помощи как в государственных, так и в частных больницах.

Родригес добавила, что Ла-Гуайра, прибрежный штат на севере страны вблизи Каракаса, пострадал больше всего. Там разрушены десятки построек.

Можно сказать, что штат Ла-Гуайра — это настоящая трагедия, и он стал зоной стихийного бедствия.

В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Ожидается прибытие спасательных команд из США, Мексики, Сальвадора, Катара и Доминиканской Республики.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина выражает свою солидарность с венесуэльским народом в связи с мощными землетрясениями, повлекшими за собой масштабные разрушения и потери человеческих жизней.

Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв. Желаем скорейшего выздоровления раненым и силы спасательным командам, неустанно работающим на местах. Мы верим, что все пострадавшие общины смогут как можно быстрее оправиться от этой трагической катастрофы.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

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