Грецию всколыхнули сразу несколько землетрясений

7 июня, около полудня, в Греции произошла серия землетрясений. Их эпицентры были зафиксированы на острове Эвбея. Согласно последним данным, повреждено несколько домов.
Главные тезисы
- Местные власти утверждают, что никто не пострадал.
- В настоящее время продолжается отслеживание сейсмической активности в этом районе.
Землетрясения в Греции — какие последствия
По словам очевидцев, мощные толчки были в Афинах и близлежащих районах.
Геодинамический институт Греций официально подтвердил, что первый из них состоялся около 12:58, имел магнитуду 4,8.
По словам специалистов, он был неглубок, с вероятной глубиной около 5 километров.
Уже через несколько минут произошло следующее более сильное землетрясение магнитудой 5,2.
Что важно понимать, его эпицентр зафиксировали примерно в 2 км к востоку-юго-востоку от Прокопи, также на глубине около 5 километров.
В настоящее время местные власти занимаются оценкой ущерба, а также продолжают отслеживать сейсмическую активность в этом регионе.
Согласно последним данным, пострадавших вообще нет.
Как уже упоминалось ранее, утром 20 мая в районе Батталгази турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-