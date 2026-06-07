Грецию всколыхнули сразу несколько землетрясений

7 июня, около полудня, в Греции произошла серия землетрясений. Их эпицентры были зафиксированы на острове Эвбея. Согласно последним данным, повреждено несколько домов.

Землетрясения в Греции — какие последствия

По словам очевидцев, мощные толчки были в Афинах и близлежащих районах.

Геодинамический институт Греций официально подтвердил, что первый из них состоялся около 12:58, имел магнитуду 4,8.

По словам специалистов, он был неглубок, с вероятной глубиной около 5 километров.

Уже через несколько минут произошло следующее более сильное землетрясение магнитудой 5,2.

Что важно понимать, его эпицентр зафиксировали примерно в 2 км к востоку-юго-востоку от Прокопи, также на глубине около 5 километров.

В настоящее время местные власти занимаются оценкой ущерба, а также продолжают отслеживать сейсмическую активность в этом регионе.

Согласно последним данным, пострадавших вообще нет.

Как уже упоминалось ранее, утром 20 мая в районе Батталгази турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.