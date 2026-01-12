Сотни землетрясений "бомбардируют" ледник "Судного дня" — чем это грозит человечеству
Сотни землетрясений "бомбардируют" ледник "Судного дня" — чем это грозит человечеству

Источник:  Futurism

Исследователи зафиксировали сотни землетрясений, встряхивающих ледник Туэйтса в Антарктиде, также известный как ледник "Судного дня", и его разрушение может привести к катастрофическим последствиям.

  • Ледник “Судного дня” в Антарктиде столкнулся с сотнями землетрясений, что угрожает его разрушением и может привести к серьезным последствиям для человечества и окружающей среды.
  • Исследования свидетельствуют о хрупкости ледника Туэйтса, усугубляющей угрозу глобального потепления и возможного наводнения прибрежных городов высотой до 10 футов.

Ледник "Судного дня" может расколоться

Так, сейсмолог из Австралийского национального университета Тхань-Сон Фам зафиксировал в общей сложности 362 ранее не зарегистрированных сейсмических события в период с 2010 по 2023 год, и большинство из них произошли в западной части Антарктиды, где находятся ледники Туэйтса и Пайн-Айленд.

Фам разработал алгоритм для регистрации волновых паттернов, собранных сейсмическими мониторами в Антарктиде. На основе этих данных он определил, что 245 из 362 зарегистрированных землетрясений произошли на леднике Туэйтса, где, по его мнению, они были вызваны откалыванием айсбергов в океан.

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, предполагает, что этот гигантский ледяной массив еще более хрупок, чем опасались эксперты, и усилий правительств всего мира по борьбе с глобальным потеплением оказалось недостаточно.

Ученых глубоко беспокоит обрушение ледника Туэйтса не только из-за огромного количества воды, которое он может вытеснить, но и потому, что он действует как ледяная пробка на западно-антарктическом шельфовом леднике, препятствуя сползанию всего этого льда в океан.

Это также может привести к разрушительным наводнениям высотой от двух до десяти футов в прибрежных районах по всему миру.

Ранее экологи прогнозировали, что если Антарктида растает, ряд прибрежных городов окажутся под водой. В их числе может быть и Одесса.

