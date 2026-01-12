Сотні землетрусів "бомбардують" льодовик "Судного дня" — чим це загрожує людству

Дослідники зафіксували сотні землетрусів, що струшують льодовик Туейтса в Антарктиді, також відомий як льодовик "Судного дня", і його руйнування може призвести до катастрофічних наслідків.

Льодовик "Судного дня" може розколотися

Так, сейсмолог з Австралійського національного університету Тхань-Сон Фам зафіксував загалом 362 раніше не зареєстрованих сейсмічних події в період з 2010 по 2023 рік, і більшість з них сталися в західній частині Антарктиди, де знаходяться льодовики Туейтса і Пайн-Айленд, ще один великий крижаний масив.

Фам розробив алгоритм для реєстрації хвильових патернів, зібраних сейсмічними моніторами в Антарктиді. На основі цих даних він визначив, що 245 з 362 зареєстрованих землетрусів сталися на льодовику Туейтса, де, на його думку, вони були викликані відколюванням айсбергів в океан.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, припускає, що цей гігантський крижаний масив ще більш крихкий, ніж побоювалися експерти, і що зусиль урядів усього світу по боротьбі з глобальним потеплінням виявилося недостатньо.

Вчених глибоко турбує обвал льодовика Туейтса не тільки через величезну кількість води, яку він може витіснити, але й тому, що він діє як крижана пробка на західно-антарктичному шельфовому льодовику, перешкоджаючи сповзанню всього цього льоду в океан.

Це також може призвести до руйнівних повеней висотою від двох до десяти футів у прибережних районах по всьому світу.