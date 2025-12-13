Тепла вода дісталася до льодовикового шельфу Антарктиди — чим це загрожує людству
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Тепла вода дісталася до льодовикового шельфу Антарктиди — чим це загрожує людству

Антарктида
Джерело:  earth.com

Величезні масиви криги навколо Антарктиди поступово розмиває тепла вода, що надходить в цей регіон.

Головні тези:

  • Проникнення теплої води до льодовикового шельфу Антарктиди призводить до стихійного танення масивів криги.
  • Дослідники намагаються з'ясувати причини такого явища та його вплив на глобальний рівень моря.

Льодовиковий шельф Антарктиди тане: що далі

За словами вчених, тепла вода пробила собі шлях до льодовикового шельфу, який був для неї досі недоступним.

Однією з таких "гарячих" точок став шельфовий льодовик Дотсон у морі Амундсена. Там маси криги стрімко зменшуються, що пов'язано саме зі збільшенням температури океану навколо та під льодом.

Команда вчених з Університету Східної Англії відправила автономний підводний апарат під шельфовий льодовик Дотсона — просто у порожнину під кригою на поверхні.

Робот пройшов уздовж морського дна понад 100 кілометрів, зібравши критично необхідну інфомацію. Ці дані і дали підстави говорити про те, що шельфові льодовики тануть знизу, стаючи тоншими.

За даними дослідників, з якоїсь причини тепла вода, потрапляючи в район льодовиків, не змішується з холодною, а продовжує рухатися цілісним струмком горизонтально між шарами холодної води, доки не досягає льодовика.

Зібрані дані будуть використані вчениими для моделювання подальшої втрати криги в районі Антарктиди і, як наслідок, підвищення глобального рівня моря. Повністю дослідження опубліковано в журналі Ocean Sciences.

