Тепла вода дісталася до льодовикового шельфу Антарктиди — чим це загрожує людству

Величезні масиви криги навколо Антарктиди поступово розмиває тепла вода, що надходить в цей регіон.
Головні тези:
- Проникнення теплої води до льодовикового шельфу Антарктиди призводить до стихійного танення масивів криги.
- Дослідники намагаються з'ясувати причини такого явища та його вплив на глобальний рівень моря.
Льодовиковий шельф Антарктиди тане: що далі
За словами вчених, тепла вода пробила собі шлях до льодовикового шельфу, який був для неї досі недоступним.
Команда вчених з Університету Східної Англії відправила автономний підводний апарат під шельфовий льодовик Дотсона — просто у порожнину під кригою на поверхні.
Робот пройшов уздовж морського дна понад 100 кілометрів, зібравши критично необхідну інфомацію. Ці дані і дали підстави говорити про те, що шельфові льодовики тануть знизу, стаючи тоншими.
За даними дослідників, з якоїсь причини тепла вода, потрапляючи в район льодовиків, не змішується з холодною, а продовжує рухатися цілісним струмком горизонтально між шарами холодної води, доки не досягає льодовика.
Зібрані дані будуть використані вчениими для моделювання подальшої втрати криги в районі Антарктиди і, як наслідок, підвищення глобального рівня моря. Повністю дослідження опубліковано в журналі Ocean Sciences.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-