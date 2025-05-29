Обвал льодовика майже повністю знищив село у Швейцарії — відео

Обвал льодовика та частини гори у швейцарській громаді Блаттен, що стався 28 травня, спричинив повінь, яка практично знищила село.

Обвал льодовика та селевий потік знищили село у Швейцарії

За даними регіонального штабу з надзвичайних ситуацій, майже всі будівлі у селі були затоплені або опинилися під завалами.

Aerial footage of Blatten in Switzerland after glacier collapse. pic.twitter.com/TsmSXhUgIa — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 29, 2025

На перший погляд, 90% села поховані під селевим потоком, — повідомив місцевий посадовець Штефан Ганцер, коментуючи масштаби трагедії.

Через скупчення каміння та селевих мас потоки річки Лонца і струмка Гізентелла заблокувалися, що спричинило неконтрольоване затоплення території.

Влада оголосила часткову евакуацію сусідніх сіл Вілер і Кіппель, щоб убезпечити мешканців. Вода, яка продовжує накопичуватися, становить серйозну загрозу подальших руйнувань, адже, за словами геологів, її потік неможливо контролювати. Поширити

Крім масштабних руйнувань, влада Блаттена повідомила про зникнення безвісти 64-річного місцевого жителя. Чоловіка востаннє бачили в районі Тенматтен якраз у момент обвалу. До пошуків залучено гелікоптери, тепловізійні дрони та рятувальні служби, але його досі не знайдено.

Повінь

Кантональний геолог Рафаель Майорац зазначив, що потік річки Лонца заблоковано селевим завалом, через що утворюється все більша водойма. Це, за його словами, може призвести до ще потужнішої повені.

Лонца знайде собі шлях, але ми не можемо контролювати, куди саме піде ця вода.

Наразі влада займається організацією тимчасового житла для людей, які залишилися без даху над головою. В регіональному штабі наголошують, що ситуація залишається критичною, нові загрози можуть виникнути будь-якої миті.