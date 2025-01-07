У Саудівській Аравії потужна повінь внаслідок сильних злив. Зокрема, сталось затоплення священого мусульманського міста Мекка.
Головні тези:
- Сильні зливи у Саудівській Аравії призвели до масштабної повені та затоплення священого міста Мекка.
- Шторм із проливними дощями спровокував змивання автівок з доріг та евакуацію місцевих жителів у безпечні місця.
- Метеорологічне управління оголосило червоний рівень небезпеки, прогнозуючи тривалі опади до 10 січня.
Що відомо про наслідки потужної повені у Саудівській Аравії
Зазначається, що потоками води змиває автівки з доріг.
За інформацією ЗМІ, у країні вирує сильний шторм із проливними дощями, який спровокував повінь і затоплення таких міст як Мекка, Медина і Джидда.
У мережі ширяться фото та відео, які демонструють як вода стрімко затоплює вулиці у містах, ховаючі під собою автівки. Місцеві жителі наразі евакуюються, або ховаються у безпечних місцях.
За даними метеорологічного управління Саудівської Аравії, у країні було оголошено червоний рівень небезпеки.
Синоптики попереджають, що опади триватимуть, ймовірно, до 10 січня.
Також почались затримки з рейсами в аеропорту у Джидді, там пасажирів просять перевіряти оновлення рейсів перед поїздками через погоду.
Що відомо про наслідки останніх потужних повеней у Європі
Наприкінці жовтня раптові повені, спричинені проливними дощами, які вчені пов’язали з надзвичайною кліматичною ситуацією, затопили міста та села Іспанії, знищуючи мости, автомобілі, дерева та вуличні ліхтарі.
Кількість загиблих унаслідок повеней, які сталися у східній та південній частині Іспанії в жовтні 2024 року зросла до 227 осіб, ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.
У Валенсії, найбільш постраждалому від повеней регіоні, загинули щонайменше 219 людей, наразі ідентифікували 218 з них.
Водночас між регіональним урядом Валенсії та центральним урядом Іспанії у Мадриді виникли суперечки щодо відповідальності за негоду і реагування на неї. Президент регіонального уряду Валенсії Карлом Масон відмовився піти у відставку.
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