Що відомо про наслідки потужної повені у Саудівській Аравії

Зазначається, що потоками води змиває автівки з доріг.

За інформацією ЗМІ, у країні вирує сильний шторм із проливними дощями, який спровокував повінь і затоплення таких міст як Мекка, Медина і Джидда.

У мережі ширяться фото та відео, які демонструють як вода стрімко затоплює вулиці у містах, ховаючі під собою автівки. Місцеві жителі наразі евакуюються, або ховаються у безпечних місцях.

За даними метеорологічного управління Саудівської Аравії, у країні було оголошено червоний рівень небезпеки.

Синоптики попереджають, що опади триватимуть, ймовірно, до 10 січня.

Також почались затримки з рейсами в аеропорту у Джидді, там пасажирів просять перевіряти оновлення рейсів перед поїздками через погоду.

Що відомо про наслідки останніх потужних повеней у Європі

Наприкінці жовтня раптові повені, спричинені проливними дощами, які вчені пов’язали з надзвичайною кліматичною ситуацією, затопили міста та села Іспанії, знищуючи мости, автомобілі, дерева та вуличні ліхтарі.

Кількість загиблих унаслідок повеней, які сталися у східній та південній частині Іспанії в жовтні 2024 року зросла до 227 осіб, ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.

У Валенсії, найбільш постраждалому від повеней регіоні, загинули щонайменше 219 людей, наразі ідентифікували 218 з них.

Водночас між регіональним урядом Валенсії та центральним урядом Іспанії у Мадриді виникли суперечки щодо відповідальності за негоду і реагування на неї. Президент регіонального уряду Валенсії Карлом Масон відмовився піти у відставку.