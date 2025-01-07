Ливни в Саудовской Аравии спровоцировали масштабное наводнение — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Ливни в Саудовской Аравии спровоцировали масштабное наводнение — видео

Наводнение в Саудовской Аравии
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Источник:  Daily Mail

В Саудовской Аравии мощное наводнение в результате сильных ливней. В частности, произошло затопление священного мусульманского города Мекки.

Главные тезисы

  • Сильные ливни в Саудовской Аравии привели к масштабному наводнению, затопив священный город Мекка.
  • Проливные дожди смывают автомобили с дорог. Жителей эвакуируют из крупных городов.
  • Метеорологическое управление объявило красный уровень опасности из-за длительных осадков до 10 января.
  • Последствия наводнения включают затопление улиц, смыв автомобилей и задержки в аэропорту города Джидда.

Что известно о последствиях мощного наводнения в Саудовской Аравии

Отмечается, что потоками воды смывает автомобили с дорог.

По информации СМИ, в стране бурлит сильный шторм с проливными дождями, спровоцировавший наводнение и затопление таких городов как Мекка, Медина и Джидда.

В сети распространяются фото и видео, которые демонстрируют как вода стремительно затапливает улицы в городах, прячущие под собой автомобили.

По данным метеорологического управления Саудовской Аравии, в стране был объявлен красный уровень опасности.

Синоптики предупреждают, что осадки продлятся, вероятно, до 10 января.

Также начались задержки с рейсами в аэропорту в Джидде, там пассажиров просят проверять обновление рейсов перед поездками из-за погоды.

Что известно о последствиях последних мощных наводнений в Европе

В конце октября внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, связанными с чрезвычайной климатической ситуацией, затопили города и села Испании, уничтожая мосты, автомобили, деревья и уличные фонари.

Число погибших в результате наводнений, произошедших в восточной и южной части Испании в октябре 2024 года возросло до 227 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

В Валенсии, наиболее пострадавшем от наводнений регионе, погибли по меньшей мере 219 человек, в настоящее время идентифицировали 218 из них.

В то же время, между региональным правительством Валенсии и центральным правительством Испании в Мадриде возникли споры об ответственности за непогоду и реагировании на нее.

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