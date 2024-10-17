Тропический шторм "Аль-Сайял" привел к выпадению двухлетней нормы осадков в Омане, что привело к масштабному наводнению.
Главные тезисы
- В Омане произошло масштабное наводнение из-за выпадения двухлетней нормы осадков за считанные дни.
- Глобальное потепление увеличивает интенсивность погодных явлений, что увеличивает риск наводнений.
- Исследования свидетельствуют о том, что климатические изменения увеличивают вероятность возникновения катастрофических наводнений и ураганов.
- В Омане в городе Сур выпало 215 мм осадков за сутки, что превышает обычную норму за 2 года.
- Последствия климатических изменений проявляются в разрушительных ураганах и наводнениях в разных уголках планеты.
Что известно о катастрофическом наводнении в Омане
Отмечается , что в городе Сур в течение суток выпало 215 мм осадков, что даже больше обычного здесь выпадает в течение 2 лет.
Среднегодовое количество осадков в Суре составляет около 100 мм. Город имеет очень засушливый климат, а большинство осадков выпадает преимущественно зимой, но в целом дожди редки и слабы.
В пострадавших от наводнения районах Омана были закрыты школы, а всех рабочих перевели на дистанционный режим работы.
По прогнозам синоптиков, дожди должны ослабеть уже с четверга, 17 октября, а последствия тропической депрессии полностью исчезнут из Омана до субботы, 19 октября.
Massive flood due to torrential rain in Al Khairan of Muscat, Oman 🇴🇲 (15.10.2024)— Disaster News (@Top_Disaster) October 15, 2024
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Что известно о наводнениях и разрушительных ураганах в других уголках планеты
Исследователи связывают мощность урагана "Милтон", унесшего 17 жизней во Флориде, с последствиями климатических изменений, вызванных деятельностью человека.
Группа климатологов подсчитала, что из-за глобального потепления скорость ветра в регионе увеличилась примерно на 10%, а количество осадков выросло от 20 до 30%.
Об этом говорится в анализе научного сотрудничества World Weather Attribution, которое изучает роль климатических изменений в экстремальной погоде.
По мнению ученых, это стало возможным из-за рекордно теплой воды в Мексиканском заливе.
Предыдущие исследования показали, что изменение климата повысило вероятность таких температур в Персидском заливе от 400 до 800 раз.
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