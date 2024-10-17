В Омане аномальное количество осадков спровоцировало масштабное наводнение ― видео
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Проиcшествия
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В Омане аномальное количество осадков спровоцировало масштабное наводнение ― видео

Наводнение в Омане
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Источник:  online.ua

Тропический шторм "Аль-Сайял" привел к выпадению двухлетней нормы осадков в Омане, что привело к масштабному наводнению.

Главные тезисы

  • В Омане произошло масштабное наводнение из-за выпадения двухлетней нормы осадков за считанные дни.
  • Глобальное потепление увеличивает интенсивность погодных явлений, что увеличивает риск наводнений.
  • Исследования свидетельствуют о том, что климатические изменения увеличивают вероятность возникновения катастрофических наводнений и ураганов.
  • В Омане в городе Сур выпало 215 мм осадков за сутки, что превышает обычную норму за 2 года.
  • Последствия климатических изменений проявляются в разрушительных ураганах и наводнениях в разных уголках планеты.

Что известно о катастрофическом наводнении в Омане

Отмечается , что в городе Сур в течение суток выпало 215 мм осадков, что даже больше обычного здесь выпадает в течение 2 лет.

Среднегодовое количество осадков в Суре составляет около 100 мм. Город имеет очень засушливый климат, а большинство осадков выпадает преимущественно зимой, но в целом дожди редки и слабы.

В пострадавших от наводнения районах Омана были закрыты школы, а всех рабочих перевели на дистанционный режим работы.

По прогнозам синоптиков, дожди должны ослабеть уже с четверга, 17 октября, а последствия тропической депрессии полностью исчезнут из Омана до субботы, 19 октября.

Что известно о наводнениях и разрушительных ураганах в других уголках планеты

Исследователи связывают мощность урагана "Милтон", унесшего 17 жизней во Флориде, с последствиями климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Группа климатологов подсчитала, что из-за глобального потепления скорость ветра в регионе увеличилась примерно на 10%, а количество осадков выросло от 20 до 30%.

Об этом говорится в анализе научного сотрудничества World Weather Attribution, которое изучает роль климатических изменений в экстремальной погоде.

По мнению ученых, это стало возможным из-за рекордно теплой воды в Мексиканском заливе.

Предыдущие исследования показали, что изменение климата повысило вероятность таких температур в Персидском заливе от 400 до 800 раз.

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