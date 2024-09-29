По меньшей мере 100 человек погибли в Непале в результате масштабных наводнений и оползней.
Главные тезисы
- Масштабное наводнение и оползни в Непале привели к многочисленным жертвам и разрушениям.
- Ученые отмечают, что изменение климата способствует усилению интенсивности дождей, угрожая безопасности жителей и инфраструктуре страны.
- По меньшей мере 112 человек погибли, а 65 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести после стихийного бедствия в Непале.
- Четыре крупных гидроэнергетических проекта были повреждены, что привело к перебоям в электроснабжении.
- Сезон муссонов в Непале становится все более опасным из-за усиливающегося влияния климатических изменений на погодные явления.
Что известно о последствиях масштабных наводнений в Непале
Отмечается, что в течение двух дней мощных ливней в Непале до сих пор считаются пропавшими без вести около двух десятков человек после затопления долины вокруг столицы Катманду.
Подчеркивается, что большое количество людей было окружено водой и спасалось на крышах собственных домов.
Тысячи домов у рек также были затоплены, а многие автомагистрали заблокированы.
По прогнозу дожди будут продолжаться до вторника
Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.— Sky News (@SkyNews) September 28, 2024
A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf
Представители правительства страны отмечают, что уже удалось спасти более 3 тыс. человек.
Что известно о погибших в результате наводнений и оползней
Однако также в результате стихии фиксируется большое количество погибших. Так, пять человек, среди которых беременная женщина и четырехлетняя девочка погибли в результате обрушения дома из-за оползня в городе Бхактапур.
Тела еще двоих погибших извлекли из автобуса, оказавшегося погребенным оползнем в Дадинге, к западу от Катманду.
В автобусе находились двенадцать человек, включая водителя.
Шестеро футболистов также погибли в результате оползня в тренировочном центре Всенепальской футбольной ассоциации в Макванпуре, юго-западнее столицы.
It's impossible to beat nature, as it has its own course.— Anup (@AnupOjha7) September 28, 2024
Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP
Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.
It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y
В одном случае четырех человек смыло рекой Накху в южной части долины Катманду.
Около 10 тысяч полицейских, а также волонтеров и военнослужащих были мобилизованы на проведение поисково-спасательных работ.
По информации издания Nepali Times, в настоящее время известно об уже по меньшей мере 112 погибших. Еще 65 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.
Четыре крупных гидроэнергетических проекта были остановлены из-за повреждений. Действуют периодические отключения электроэнергии.
Update: 112 deaths across Nepal while 65 people still missing. 49 killed in Kathmandu Valley alone.— Nepali Times (@NepaliTimes) September 29, 2024
Four major hydropower projects have been shut down due to damage reducing generation capacity by 1,700MW. Rotating power cuts in effect.
Full story: https://t.co/6sF2cn6Pxc pic.twitter.com/CydyZNkX0T
Сезон муссонов ежегодно приводит к наводнениям и оползням в Непале.
Однако ученые говорят, что дожди становятся все более интенсивными из-за изменения климата.
Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, а более теплые воды океана могут подпитывать штормовые системы, делая их более нестабильными.
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