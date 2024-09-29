По меньшей мере 100 человек погибли в Непале в результате масштабных наводнений и оползней.

Что известно о последствиях масштабных наводнений в Непале

Отмечается, что в течение двух дней мощных ливней в Непале до сих пор считаются пропавшими без вести около двух десятков человек после затопления долины вокруг столицы Катманду.

Подчеркивается, что большое количество людей было окружено водой и спасалось на крышах собственных домов.

Тысячи домов у рек также были затоплены, а многие автомагистрали заблокированы.

По прогнозу дожди будут продолжаться до вторника

Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.



A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf — Sky News (@SkyNews) September 28, 2024

Представители правительства страны отмечают, что уже удалось спасти более 3 тыс. человек.

Что известно о погибших в результате наводнений и оползней

Однако также в результате стихии фиксируется большое количество погибших. Так, пять человек, среди которых беременная женщина и четырехлетняя девочка погибли в результате обрушения дома из-за оползня в городе Бхактапур.

Тела еще двоих погибших извлекли из автобуса, оказавшегося погребенным оползнем в Дадинге, к западу от Катманду.

В автобусе находились двенадцать человек, включая водителя.

Шестеро футболистов также погибли в результате оползня в тренировочном центре Всенепальской футбольной ассоциации в Макванпуре, юго-западнее столицы.

It's impossible to beat nature, as it has its own course.

Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP



Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.



It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y — Anup (@AnupOjha7) September 28, 2024

В одном случае четырех человек смыло рекой Накху в южной части долины Катманду.

Около 10 тысяч полицейских, а также волонтеров и военнослужащих были мобилизованы на проведение поисково-спасательных работ.

По информации издания Nepali Times, в настоящее время известно об уже по меньшей мере 112 погибших. Еще 65 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Четыре крупных гидроэнергетических проекта были остановлены из-за повреждений. Действуют периодические отключения электроэнергии.

Update: 112 deaths across Nepal while 65 people still missing. 49 killed in Kathmandu Valley alone.



Four major hydropower projects have been shut down due to damage reducing generation capacity by 1,700MW. Rotating power cuts in effect.



Full story: https://t.co/6sF2cn6Pxc pic.twitter.com/CydyZNkX0T — Nepali Times (@NepaliTimes) September 29, 2024

Сезон муссонов ежегодно приводит к наводнениям и оползням в Непале.

Однако ученые говорят, что дожди становятся все более интенсивными из-за изменения климата.

Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, а более теплые воды океана могут подпитывать штормовые системы, делая их более нестабильными.