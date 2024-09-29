Масштабное наводнение привело к многочисленным жертвам в Непале ― видео
Категория
Проиcшествия
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Масштабное наводнение привело к многочисленным жертвам в Непале ― видео

Наводнение в Непале
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Источник:  BBC

По меньшей мере 100 человек погибли в Непале в результате масштабных наводнений и оползней.

Главные тезисы

  • Масштабное наводнение и оползни в Непале привели к многочисленным жертвам и разрушениям.
  • Ученые отмечают, что изменение климата способствует усилению интенсивности дождей, угрожая безопасности жителей и инфраструктуре страны.
  • По меньшей мере 112 человек погибли, а 65 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести после стихийного бедствия в Непале.
  • Четыре крупных гидроэнергетических проекта были повреждены, что привело к перебоям в электроснабжении.
  • Сезон муссонов в Непале становится все более опасным из-за усиливающегося влияния климатических изменений на погодные явления.

Что известно о последствиях масштабных наводнений в Непале

Отмечается, что в течение двух дней мощных ливней в Непале до сих пор считаются пропавшими без вести около двух десятков человек после затопления долины вокруг столицы Катманду.

Подчеркивается, что большое количество людей было окружено водой и спасалось на крышах собственных домов.

Тысячи домов у рек также были затоплены, а многие автомагистрали заблокированы.

По прогнозу дожди будут продолжаться до вторника

Представители правительства страны отмечают, что уже удалось спасти более 3 тыс. человек.

Что известно о погибших в результате наводнений и оползней

Однако также в результате стихии фиксируется большое количество погибших. Так, пять человек, среди которых беременная женщина и четырехлетняя девочка погибли в результате обрушения дома из-за оползня в городе Бхактапур.

Тела еще двоих погибших извлекли из автобуса, оказавшегося погребенным оползнем в Дадинге, к западу от Катманду.

В автобусе находились двенадцать человек, включая водителя.

Шестеро футболистов также погибли в результате оползня в тренировочном центре Всенепальской футбольной ассоциации в Макванпуре, юго-западнее столицы.

В одном случае четырех человек смыло рекой Накху в южной части долины Катманду.

Около 10 тысяч полицейских, а также волонтеров и военнослужащих были мобилизованы на проведение поисково-спасательных работ.

По информации издания Nepali Times, в настоящее время известно об уже по меньшей мере 112 погибших. Еще 65 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Четыре крупных гидроэнергетических проекта были остановлены из-за повреждений. Действуют периодические отключения электроэнергии.

Сезон муссонов ежегодно приводит к наводнениям и оползням в Непале.

Однако ученые говорят, что дожди становятся все более интенсивными из-за изменения климата.

Более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, а более теплые воды океана могут подпитывать штормовые системы, делая их более нестабильными.

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