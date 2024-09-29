Щонайменше 100 людей загинули у Непалі внаслідок масштабних повеней і зсувів.
Головні тези:
- Понад 100 людей загинули у Непалі внаслідок масштабних повеней та зсувів.
- Тисячі будинків біля річок залишилися під водою, автомагістралі заблоковані.
- Кліматичні зміни призводять до інтенсивніших дощів, що поглиблює ситуацію з повенями в Непалі.
- Рятувальні роботи тривають, але загиблі та зниклі безвісти численні.
- Непал регулярно стикається із повенями та зсувами під час мусонного періоду.
Що відомо про наслідки масштабних повеней у Непалі
Зазначається, що протягом двох днів потужних злив у Непалі досі вважаються зниклими без вісти близько двох десятків людей після затоплення долини навколо столиці Катманду.
Підкреслюється, що велика кількість людей була оточена водою і рятувалась на дахах власних будинків.
Тисячі будинків біля річок також були затоплені, а багато автомагістралей заблоковані.
За прогнозом дощі триватимуть до вівторка
Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.— Sky News (@SkyNews) September 28, 2024
A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf
Представники уряду країни зазначають, що вже вдалось врятувати більше 3 тис людей.
Що відомо про загиблих внаслідок повеней і зсувів
Однак також внаслідок стихії фіксується велика кількість загиблих. Так, п’ятеро людей, серед яких вагітна жінка і чотирирічна дівчинка загинули внаслідок обвалу будинку через зсув грунту в місті Бхактапур.
Тіла ще двох загиблих витягли з автобусу, який виявився похованим зсувом у Дадінгу, на захід від Катманду.
В автобусі перебувало дванадцять осіб, включно з водієм.
Шестеро футболістів також загинули внаслідок зсуву ґрунту в тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі, на південний захід від столиці.
It's impossible to beat nature, as it has its own course.— Anup (@AnupOjha7) September 28, 2024
Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP
Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.
It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y
В одному випадку чотирьох людей змило річкою Накху в південній частині долини Катманду.
Близько 10 тисяч поліцейських, а також волонтерів і військовослужбовців були мобілізовані для проведення пошуково-рятувальних робіт.
За інформацією видання Nepali Times, наразі відомо про вже щонайменше 112 загиблих. Ще 65 осіб, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.
Чотири великих гідроенергетичних проєкти були зупинені через пошкодження. Діють періодичні відключення електроенергії.
Update: 112 deaths across Nepal while 65 people still missing. 49 killed in Kathmandu Valley alone.— Nepali Times (@NepaliTimes) September 29, 2024
Four major hydropower projects have been shut down due to damage reducing generation capacity by 1,700MW. Rotating power cuts in effect.
Full story: https://t.co/6sF2cn6Pxc pic.twitter.com/CydyZNkX0T
Сезон мусонів щороку призводить до повеней і зсувів у Непалі.
Однак вчені кажуть, що дощі стають все більш інтенсивними через зміну клімату.
Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, а тепліші води океану можуть підживлювати штормові системи, роблячи їх більш нестабільними.
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