Масштабна повінь призвела до численних жертв у Непалі ― відео
Категорія
Події
Дата публікації

Масштабна повінь призвела до численних жертв у Непалі ― відео

Повінь у Непалі
Джерело:  BBC

Щонайменше 100 людей загинули у Непалі внаслідок масштабних повеней і зсувів. 

Головні тези:

  • Понад 100 людей загинули у Непалі внаслідок масштабних повеней та зсувів.
  • Тисячі будинків біля річок залишилися під водою, автомагістралі заблоковані.
  • Кліматичні зміни призводять до інтенсивніших дощів, що поглиблює ситуацію з повенями в Непалі.
  • Рятувальні роботи тривають, але загиблі та зниклі безвісти численні.
  • Непал регулярно стикається із повенями та зсувами під час мусонного періоду.

Що відомо про наслідки масштабних повеней у Непалі

Зазначається, що протягом двох днів потужних злив у Непалі досі вважаються зниклими без вісти близько двох десятків людей після затоплення долини навколо столиці Катманду.

Підкреслюється, що велика кількість людей була оточена водою і рятувалась на дахах власних будинків.

Тисячі будинків біля річок також були затоплені, а багато автомагістралей заблоковані.

За прогнозом дощі триватимуть до вівторка

Представники уряду країни зазначають, що вже вдалось врятувати більше 3 тис людей.

Що відомо про загиблих внаслідок повеней і зсувів

Однак також внаслідок стихії фіксується велика кількість загиблих. Так, п’ятеро людей, серед яких вагітна жінка і чотирирічна дівчинка загинули внаслідок обвалу будинку через зсув грунту в місті Бхактапур.

Тіла ще двох загиблих витягли з автобусу, який виявився похованим зсувом у Дадінгу, на захід від Катманду.

В автобусі перебувало дванадцять осіб, включно з водієм.

Шестеро футболістів також загинули внаслідок зсуву ґрунту в тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі, на південний захід від столиці.

В одному випадку чотирьох людей змило річкою Накху в південній частині долини Катманду.

Близько 10 тисяч поліцейських, а також волонтерів і військовослужбовців були мобілізовані для проведення пошуково-рятувальних робіт.

За інформацією видання Nepali Times, наразі відомо про вже щонайменше 112 загиблих. Ще 65 осіб, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Чотири великих гідроенергетичних проєкти були зупинені через пошкодження. Діють періодичні відключення електроенергії.

Сезон мусонів щороку призводить до повеней і зсувів у Непалі.

Однак вчені кажуть, що дощі стають все більш інтенсивними через зміну клімату.

Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, а тепліші води океану можуть підживлювати штормові системи, роблячи їх більш нестабільними.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На Закарпатті почалася повінь через потепління — відео
Повінь
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Повінь у Росії. Відбувся обвал ще однієї дамби — відео
повінь у Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна пропонує Чехії свою допомогу в боротьбі з повінню
МЗС України
повінь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?