Щонайменше 100 людей загинули у Непалі внаслідок масштабних повеней і зсувів.

Що відомо про наслідки масштабних повеней у Непалі

Зазначається, що протягом двох днів потужних злив у Непалі досі вважаються зниклими без вісти близько двох десятків людей після затоплення долини навколо столиці Катманду.

Підкреслюється, що велика кількість людей була оточена водою і рятувалась на дахах власних будинків.

Тисячі будинків біля річок також були затоплені, а багато автомагістралей заблоковані.

За прогнозом дощі триватимуть до вівторка

Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.



A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf — Sky News (@SkyNews) September 28, 2024

Представники уряду країни зазначають, що вже вдалось врятувати більше 3 тис людей.

Що відомо про загиблих внаслідок повеней і зсувів

Однак також внаслідок стихії фіксується велика кількість загиблих. Так, п’ятеро людей, серед яких вагітна жінка і чотирирічна дівчинка загинули внаслідок обвалу будинку через зсув грунту в місті Бхактапур.

Тіла ще двох загиблих витягли з автобусу, який виявився похованим зсувом у Дадінгу, на захід від Катманду.

В автобусі перебувало дванадцять осіб, включно з водієм.

Шестеро футболістів також загинули внаслідок зсуву ґрунту в тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі, на південний захід від столиці.

It's impossible to beat nature, as it has its own course.

Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP



Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.



It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y — Anup (@AnupOjha7) September 28, 2024

В одному випадку чотирьох людей змило річкою Накху в південній частині долини Катманду.

Близько 10 тисяч поліцейських, а також волонтерів і військовослужбовців були мобілізовані для проведення пошуково-рятувальних робіт.

За інформацією видання Nepali Times, наразі відомо про вже щонайменше 112 загиблих. Ще 65 осіб, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Чотири великих гідроенергетичних проєкти були зупинені через пошкодження. Діють періодичні відключення електроенергії.

Update: 112 deaths across Nepal while 65 people still missing. 49 killed in Kathmandu Valley alone.



Four major hydropower projects have been shut down due to damage reducing generation capacity by 1,700MW. Rotating power cuts in effect.



Full story: https://t.co/6sF2cn6Pxc pic.twitter.com/CydyZNkX0T — Nepali Times (@NepaliTimes) September 29, 2024

Сезон мусонів щороку призводить до повеней і зсувів у Непалі.

Однак вчені кажуть, що дощі стають все більш інтенсивними через зміну клімату.

Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, а тепліші води океану можуть підживлювати штормові системи, роблячи їх більш нестабільними.