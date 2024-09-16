Україна пропонує Чехії свою допомогу в боротьбі з повінню

Україна готова надати допомогу Чехії, яка потерпає від аномальної повені та відправити у постраждалі райони рятувальників. Про це голова МЗС Андрій Сибіга розповів під час зустрічі з уповноваженим уряду Чеської Республіки з питань відновлення України Томашом Копечним.
Головні тези:
- Україна готова надати допомогу Чехії в боротьбі з наслідками аномальної повені та відправити рятувальників у постраждалі райони.
- Вище політичне керівництво України прийняло рішення про відправлення допомоги Чехії, демонструючи солідарність та підтримку в складний час.
- Сильні зливи в Європі спричинили різке підвищення рівня води.
Україна готова направити рятувальників у Чехію
Голова українського МЗС висловив співчуття стосовно ситуації та заявив про готовність допомогти.
Топдипломат підкреслив, що це рішення було прийнято вищим політичним керівництвом і що Україна завжди готова прийти на допомогу.
Сибіга також подякував представнику Чехії за ту підтримку, яку країна надає українському народу.
Делегації обговорили реалізацію партнерських проєктів у Львівській, Дніпровській та Харківській областях, а також зосередились на чеській ініціативі, в рамках якої країни-партнери постачають артилерійські снаряди для ЗСУ.
Що відомо про повені у Чехії і Європі
Різке підвищення рівня води спостерігається у декількох країнах Європи, серед яких Польща, Австрія, Угорщина, Німеччина, Румунія та Чехія.
На півдні та південному заході Польщі 16 вересня оголосили стан стихійного лиха.
У Чехії вже відомо про одну загиблу людину через повінь, ще семеро вважаються безвісти зниклими.
Оператор залізничного сполучення скасував деякі рейси.
Повінь спровокували аномально сильні зливи, які у Чехії пройшли в ніч на 14 вересня. Через це рівень води різко зріс.
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