Україна пропонує Чехії свою допомогу в боротьбі з повінню

Україна готова надати допомогу Чехії, яка потерпає від аномальної повені та відправити у постраждалі райони рятувальників. Про це голова МЗС Андрій Сибіга розповів під час зустрічі з уповноваженим уряду Чеської Республіки з питань відновлення України Томашом Копечним.

Україна готова направити рятувальників у Чехію

Голова українського МЗС висловив співчуття стосовно ситуації та заявив про готовність допомогти.

Чехія може розраховувати на нашу допомогу — ми готові відправити наших рятувальників та спецтехніку у постраждалі райони. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Топдипломат підкреслив, що це рішення було прийнято вищим політичним керівництвом і що Україна завжди готова прийти на допомогу.

Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський і за координації премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували допомогу партнерам. Ми держава, яка готова у складний час прийти на допомогу друзям, — сказав голова МЗС. Поширити

Сибіга також подякував представнику Чехії за ту підтримку, яку країна надає українському народу.

Андрій Сибіга зустрівся з чеською делегацією

Делегації обговорили реалізацію партнерських проєктів у Львівській, Дніпровській та Харківській областях, а також зосередились на чеській ініціативі, в рамках якої країни-партнери постачають артилерійські снаряди для ЗСУ.

Що відомо про повені у Чехії і Європі

Різке підвищення рівня води спостерігається у декількох країнах Європи, серед яких Польща, Австрія, Угорщина, Німеччина, Румунія та Чехія.

На півдні та південному заході Польщі 16 вересня оголосили стан стихійного лиха.

У Чехії вже відомо про одну загиблу людину через повінь, ще семеро вважаються безвісти зниклими.

Оператор залізничного сполучення скасував деякі рейси.

Повінь спровокували аномально сильні зливи, які у Чехії пройшли в ніч на 14 вересня. Через це рівень води різко зріс.