Україна пропонує Чехії свою допомогу в боротьбі з повінню
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна пропонує Чехії свою допомогу в боротьбі з повінню

МЗС України
повінь

Україна готова надати допомогу Чехії, яка потерпає від аномальної повені та відправити у постраждалі райони рятувальників. Про це голова МЗС Андрій Сибіга розповів під час зустрічі з уповноваженим уряду Чеської Республіки з питань відновлення України Томашом Копечним.

Головні тези:

  • Україна готова надати допомогу Чехії в боротьбі з наслідками аномальної повені та відправити рятувальників у постраждалі райони.
  • Вище політичне керівництво України прийняло рішення про відправлення допомоги Чехії, демонструючи солідарність та підтримку в складний час.
  • Сильні зливи в Європі спричинили різке підвищення рівня води.

Україна готова направити рятувальників у Чехію 

Голова українського МЗС висловив співчуття стосовно ситуації та заявив про готовність допомогти.

Чехія може розраховувати на нашу допомогу — ми готові відправити наших рятувальників та спецтехніку у постраждалі райони.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Топдипломат підкреслив, що це рішення було прийнято вищим політичним керівництвом і що Україна завжди готова прийти на допомогу.

Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський і за координації премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували допомогу партнерам. Ми держава, яка готова у складний час прийти на допомогу друзям, — сказав голова МЗС.

Сибіга також подякував представнику Чехії за ту підтримку, яку країна надає українському народу. 

Андрій Сибіга зустрівся з чеською делегацією

Делегації обговорили реалізацію партнерських проєктів у Львівській, Дніпровській та Харківській областях, а також зосередились на чеській ініціативі, в рамках якої країни-партнери постачають артилерійські снаряди для ЗСУ.

Що відомо про повені у Чехії і Європі

Різке підвищення рівня води спостерігається у декількох країнах Європи, серед яких Польща, Австрія, Угорщина, Німеччина, Румунія та Чехія.

На півдні та південному заході Польщі 16 вересня оголосили стан стихійного лиха.

У Чехії вже відомо про одну загиблу людину через повінь, ще семеро вважаються безвісти зниклими. 

Оператор залізничного сполучення скасував деякі рейси.

Повінь спровокували аномально сильні зливи, які у Чехії пройшли в ніч на 14 вересня. Через це рівень води різко зріс.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Від масштабної повені у Лівії могли загинути до 20 тис людей
Від масштабної повені у Лівії могли загинути до 20 тис людей
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бразилія потерпає від наймасштабнішої в історії повені — відео
Бразилія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Потужний циклон призвів до масштабних повеней в країнах ЄС
Повінь у Європі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?