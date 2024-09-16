Украина предлагает Чехии свою помощь в борьбе с наводнением

Украина готова оказать помощь страдающей от аномального наводнения Чехии и отправить в пострадавшие районы спасателей. Об этом глава МИД Андрей Сибига рассказал во время встречи с уполномоченным правительства Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным.

Украина готова направить спасателей в Чехию

Глава украинского МИД выразил соболезнования по ситуации и заявил о готовности помочь.

Чехия может рассчитывать на нашу помощь — мы готовы отправить спасателей и спецтехнику в пострадавшие районы. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Топ-дипломат подчеркнул, что это решение было принято высшим политическим руководством и Украина всегда готова прийти на помощь.

Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский и при координации премьер-министра Дениса Шмыгаля мы предложили помощь партнерам. Мы государство, которое готово в сложное время прийти на помощь друзьям, — сказал глава МИД. Поделиться

Сибига также поблагодарил представителя Чехии за ту поддержку, которую страна оказывает украинскому народу.

Андрей Сибига встретился с чешской делегацией

Делегации обсудили реализацию партнерских проектов во Львовской, Днепровской и Харьковской областях, а также сосредоточились на чешской инициативе, в рамках которой страны-союзницы поставляют артиллерийские снаряды для ВСУ.

Что известно о наводнениях в Чехии и Европе

Резкое повышение уровня воды наблюдается в нескольких странах Европы, включая Польшу, Австрию, Венгрию, Германию, Румынию и Чехию.

На юге и юго-западе Польши 16 сентября объявили состояние стихийного бедствия.

В Чехии уже известно об одном погибшем человеке из-за наводнения, еще семеро считаются без вести пропавшими.

Оператор железнодорожного сообщения отменил некоторые рейсы.

Наводнение спровоцировали аномально сильные ливни, прошедшие в Чехии в ночь на 14 сентября. Из-за этого уровень воды резко возрос.