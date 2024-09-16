Украина предлагает Чехии свою помощь в борьбе с наводнением

Украина готова оказать помощь страдающей от аномального наводнения Чехии и отправить в пострадавшие районы спасателей. Об этом глава МИД Андрей Сибига рассказал во время встречи с уполномоченным правительства Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным.
Главные тезисы
- Украина готова оказать помощь Чехии в борьбе с последствиями аномального наводнения и отправить спасателей в пострадавшие районы.
- Высшее политическое руководство Украины приняло решение об отправке помощи Чехии, демонстрируя солидарность и поддержку в сложное время.
- Сильные ливни в Европе повлекли за собой резкое повышение уровня воды.
Украина готова направить спасателей в Чехию
Глава украинского МИД выразил соболезнования по ситуации и заявил о готовности помочь.
Топ-дипломат подчеркнул, что это решение было принято высшим политическим руководством и Украина всегда готова прийти на помощь.
Сибига также поблагодарил представителя Чехии за ту поддержку, которую страна оказывает украинскому народу.
Делегации обсудили реализацию партнерских проектов во Львовской, Днепровской и Харьковской областях, а также сосредоточились на чешской инициативе, в рамках которой страны-союзницы поставляют артиллерийские снаряды для ВСУ.
Что известно о наводнениях в Чехии и Европе
Резкое повышение уровня воды наблюдается в нескольких странах Европы, включая Польшу, Австрию, Венгрию, Германию, Румынию и Чехию.
На юге и юго-западе Польши 16 сентября объявили состояние стихийного бедствия.
В Чехии уже известно об одном погибшем человеке из-за наводнения, еще семеро считаются без вести пропавшими.
Оператор железнодорожного сообщения отменил некоторые рейсы.
Наводнение спровоцировали аномально сильные ливни, прошедшие в Чехии в ночь на 14 сентября. Из-за этого уровень воды резко возрос.
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