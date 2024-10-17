В Омані аномальна кількість опадів спровокувала масштабну повінь ― відео
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Події
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В Омані аномальна кількість опадів спровокувала масштабну повінь ― відео

Повінь в Омані
Джерело:  online.ua

Тропічний шторм "Аль-Сайял" призвів до випадіння дворічної норми опадів в Омані, що призвело до масштабної повені. 

Головні тези:

  • У результаті тропічного шторму в Омані випала дворічна норма опадів, що спричинило масштабну повінь.
  • Надзвичайна кількість опадів у місті Сур перевищила середньорічну норму в 2 рази, спричиняючи закриття шкіл та перехід на дистанційну роботу.
  • Дослідження вказують на зв'язок між змінами клімату та збільшенням інтенсивності погодних явищ, таких як урагани та повені.
  • Група кліматологів стверджує, що глобальне потепління призводить до збільшення швидкості вітру та кількості опадів у регіоні.
  • Аналіз наукового співробітництва показує, що екстремальні погодні умови стають все більш поширеними через кліматичні зміни, спричинені людьми.

Що відомо про катастрофічну повінь в Омані

Зазначається, що у місті Сур протягом доби випало 215 мм опадів, що навіть більше, ніж зазвичай тут випадає протягом 2 років.

Середньорічна кількість опадів у Сурі становить близько 100 мм. Місто має дуже посушливий клімат, а більшість опадів випадає переважно взимку, але загалом дощі рідкісні та слабкі.

У постраждалих від повені районах Оману були закриті школи, а всіх робітників перевели на дистанційний режим роботи.

За прогнозами синоптиків, дощі мають послабшати вже з четверга, 17 жовтня, а наслідки тропічної депресії повністю зникнуть з Оману до суботи, 19 жовтня.

Що відомо про повені та руйнівні урагани в інших куточках планети

Дослідники пов’язують потужність урагану "Мілтон", який забрав 17 життів у Флориді, з наслідками кліматичних змін, спричинених діяльністю людини.

Група кліматологів підрахувала, що через глобальне потепління швидкість вітру в регіоні збільшилася приблизно на 10%, а кількість опадів зросла від 20 до 30%.

Про це йдеться в аналізі наукового співробітництва World Weather Attribution, яке вивчає роль кліматичних змін в спричинені екстремальної погоди.

На думку вчених, це стало можливим через рекордно теплу воду в Мексиканській затоці.

Попередні дослідження засвідчили, що зміни клімату підвищили ймовірність таких температур у Перській затоці від 400 до 800 разів.

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