Тропічний шторм "Аль-Сайял" призвів до випадіння дворічної норми опадів в Омані, що призвело до масштабної повені.

Що відомо про катастрофічну повінь в Омані

Зазначається, що у місті Сур протягом доби випало 215 мм опадів, що навіть більше, ніж зазвичай тут випадає протягом 2 років.

Середньорічна кількість опадів у Сурі становить близько 100 мм. Місто має дуже посушливий клімат, а більшість опадів випадає переважно взимку, але загалом дощі рідкісні та слабкі.

У постраждалих від повені районах Оману були закриті школи, а всіх робітників перевели на дистанційний режим роботи.

За прогнозами синоптиків, дощі мають послабшати вже з четверга, 17 жовтня, а наслідки тропічної депресії повністю зникнуть з Оману до суботи, 19 жовтня.

Massive flood due to torrential rain in Al Khairan of Muscat, Oman 🇴🇲 (15.10.2024)



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Що відомо про повені та руйнівні урагани в інших куточках планети

Дослідники пов’язують потужність урагану "Мілтон", який забрав 17 життів у Флориді, з наслідками кліматичних змін, спричинених діяльністю людини.

Група кліматологів підрахувала, що через глобальне потепління швидкість вітру в регіоні збільшилася приблизно на 10%, а кількість опадів зросла від 20 до 30%.

Про це йдеться в аналізі наукового співробітництва World Weather Attribution, яке вивчає роль кліматичних змін в спричинені екстремальної погоди.

На думку вчених, це стало можливим через рекордно теплу воду в Мексиканській затоці.

Попередні дослідження засвідчили, що зміни клімату підвищили ймовірність таких температур у Перській затоці від 400 до 800 разів.