Тропічний шторм "Аль-Сайял" призвів до випадіння дворічної норми опадів в Омані, що призвело до масштабної повені.
Головні тези:
- У результаті тропічного шторму в Омані випала дворічна норма опадів, що спричинило масштабну повінь.
- Надзвичайна кількість опадів у місті Сур перевищила середньорічну норму в 2 рази, спричиняючи закриття шкіл та перехід на дистанційну роботу.
- Дослідження вказують на зв'язок між змінами клімату та збільшенням інтенсивності погодних явищ, таких як урагани та повені.
- Група кліматологів стверджує, що глобальне потепління призводить до збільшення швидкості вітру та кількості опадів у регіоні.
- Аналіз наукового співробітництва показує, що екстремальні погодні умови стають все більш поширеними через кліматичні зміни, спричинені людьми.
Що відомо про катастрофічну повінь в Омані
Зазначається, що у місті Сур протягом доби випало 215 мм опадів, що навіть більше, ніж зазвичай тут випадає протягом 2 років.
Середньорічна кількість опадів у Сурі становить близько 100 мм. Місто має дуже посушливий клімат, а більшість опадів випадає переважно взимку, але загалом дощі рідкісні та слабкі.
У постраждалих від повені районах Оману були закриті школи, а всіх робітників перевели на дистанційний режим роботи.
За прогнозами синоптиків, дощі мають послабшати вже з четверга, 17 жовтня, а наслідки тропічної депресії повністю зникнуть з Оману до суботи, 19 жовтня.
Massive flood due to torrential rain in Al Khairan of Muscat, Oman 🇴🇲 (15.10.2024)— Disaster News (@Top_Disaster) October 15, 2024
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Що відомо про повені та руйнівні урагани в інших куточках планети
Дослідники пов’язують потужність урагану "Мілтон", який забрав 17 життів у Флориді, з наслідками кліматичних змін, спричинених діяльністю людини.
Група кліматологів підрахувала, що через глобальне потепління швидкість вітру в регіоні збільшилася приблизно на 10%, а кількість опадів зросла від 20 до 30%.
Про це йдеться в аналізі наукового співробітництва World Weather Attribution, яке вивчає роль кліматичних змін в спричинені екстремальної погоди.
На думку вчених, це стало можливим через рекордно теплу воду в Мексиканській затоці.
Попередні дослідження засвідчили, що зміни клімату підвищили ймовірність таких температур у Перській затоці від 400 до 800 разів.
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