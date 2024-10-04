Масштабна повінь вирує у Боснії і Герцеговині ― є загиблі

Влада Боснії і Герцеговини 4 жовтня оголосила стан стихійного лиха після того, як рясні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту в країні. Кількість загиблих унаслідок смертельної стихії зросла до 18 осіб.

Масштабна повінь вирує у Боснії і Герцеговині

Рятувальні операції тривають у найбільш постраждалих частинах країни, розташованих у центральній частині Балканського півострова.

Однак до вечора п'ятниці рятувальники ще не змогли дістатися до деяких районів через погані погодні умови. Пошуково-рятувальні роботи проводяться за участю підрозділів цивільного захисту, підрозділів Червоного Хреста та Гірсько-рятувальної служби. Поширити

Повінь у Боснії та Герцеговині

Тим часом уряд вже анонсував виділення додаткових коштів та направлення додаткових підрозділів армії до зони лиха.

Нашим пріоритетом є порятунок життів, — заявив віцепрем’єр-міністр Воїн Міятович.

Повінь у Боснії і Герцеговині

Повідомляється, що деякі частини міста Ябланіца в кантоні Герцеговина-Неретва втратили всі шляхи сполучення через повені. Також є інформація про те, що дорога між Сараєвом та Мостаром була сильно пошкоджена.

Повінь у Боснії і Герцеговині

Сусідні країни вже пообіцяли надати допомогу.

Сербія готова допомогти Боснії і Герцеговині, – заявив президент Сербії Александар Вучич. Поширити

Що відомо про погіршення погодних умов у країнах Центральної Європи

Потужні зливи та викликані ними повені спричинили масштабні руйнування у прикордонних районах між Чехією та Польщею.

Було зруйновано щонайменше кілька мостів, пошкоджено транспортні засоби та житлові будинки. Місцевих жителів довелось евакуювати.

У таких країнах як Польща, Австрія, Чехія, Румунія, загинуло щонайменше 17 осіб.

16 вересня мер польського міста Ниса на півдні країни, у якому проживають понад 40 тис чоловік, закликав місцевих жителів до евакуації після пошкодження насипу у якості захисту від підтоплення. Поширити

Влада Польші оголосила про стан стихійного лиха у районах, які постраждали від злив та повеней.