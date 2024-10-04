Масштабна повінь вирує у Боснії і Герцеговині ― є загиблі

Влада Боснії і Герцеговини 4 жовтня оголосила стан стихійного лиха після того, як рясні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту в країні. Кількість загиблих унаслідок смертельної стихії зросла до 18 осіб.
Головні тези:
- У Боснії і Герцеговині тривають рятувальні операції через масштабну повінь, внаслідок якої загинуло 18 осіб.
- Влада країни оголосила стан стихійного лиха та виділила додаткові кошти й підрозділи армії для допомоги постраждалим.
- Деякі райони втратили шляхи сполучення, а дороги між містами постраждали від повеней.
Масштабна повінь вирує у Боснії і Герцеговині
Рятувальні операції тривають у найбільш постраждалих частинах країни, розташованих у центральній частині Балканського півострова.
Тим часом уряд вже анонсував виділення додаткових коштів та направлення додаткових підрозділів армії до зони лиха.
Нашим пріоритетом є порятунок життів, — заявив віцепрем’єр-міністр Воїн Міятович.
Повідомляється, що деякі частини міста Ябланіца в кантоні Герцеговина-Неретва втратили всі шляхи сполучення через повені. Також є інформація про те, що дорога між Сараєвом та Мостаром була сильно пошкоджена.
Сусідні країни вже пообіцяли надати допомогу.
Що відомо про погіршення погодних умов у країнах Центральної Європи
Потужні зливи та викликані ними повені спричинили масштабні руйнування у прикордонних районах між Чехією та Польщею.
Було зруйновано щонайменше кілька мостів, пошкоджено транспортні засоби та житлові будинки. Місцевих жителів довелось евакуювати.
У таких країнах як Польща, Австрія, Чехія, Румунія, загинуло щонайменше 17 осіб.
Влада Польші оголосила про стан стихійного лиха у районах, які постраждали від злив та повеней.
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