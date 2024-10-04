Масштабное наводнение продолжается в Боснии и Герцеговине ― есть погибшие

Власти Боснии и Герцеговины 4 октября объявили состояние стихийного бедствия после того, как обильные дожди повлекли за собой наводнения и оползни в стране. Число погибших в результате смертельной стихии возросло до 18 человек.

Масштабное наводнение бушует в Боснии и Герцеговине

Спасательные операции продолжаются в наиболее пострадавших частях страны, расположенных в центральной части Балканского полуострова.

Однако к вечеру пятницы спасатели еще не смогли добраться до некоторых районов из-за плохих погодных условий. Поисково-спасательные работы производятся с участием подразделений гражданской защиты, подразделений Красного Креста и Горно-спасательной службы. Поделиться

Наводнение в Боснии и Герцеговине

Тем временем правительство уже анонсировало выделение дополнительных средств и направление дополнительных подразделений армии в зону бедствия.

Нашим приоритетом является спасение жизней, — заявил вице-премьер-министр Воин Миятович.

Наводнение в Боснии и Герцеговине

Сообщается, что некоторые части города Ябланица в кантоне Герцеговина-Неретва потеряли все пути сообщения из-за наводнений. Также есть информация о том, что дорога между Сараево и Мостаром была сильно повреждена.

Наводнение в Боснии и Герцеговине

Соседние страны уже пообещали оказать помощь.

Сербия готова помочь Боснии и Герцеговине, — заявил президент Сербии Александар Вучич. Поделиться

Что известно об ухудшении погодных условий в странах Центральной Европы

Мощные ливни и вызванные ими наводнения повлекли за собой масштабные разрушения в приграничных районах между Чехией и Польшей.

Были разрушены по меньшей мере несколько мостов, повреждены транспортные средства и жилые дома. Местных жителей пришлось эвакуировать.

В таких странах, как Польша, Австрия, Чехия, Румыния, погибли не менее 17 человек.

16 сентября мэр польского города Ниса на юге страны, в котором проживают более 40 тыс. человек, призвал местных жителей к эвакуации после повреждения насыпи в качестве защиты от подтопления. Поделиться

Власти Польши объявили о состоянии стихийного бедствия в районах, пострадавших от ливней и наводнений.