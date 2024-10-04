Масштабное наводнение продолжается в Боснии и Герцеговине ― есть погибшие

Власти Боснии и Герцеговины 4 октября объявили состояние стихийного бедствия после того, как обильные дожди повлекли за собой наводнения и оползни в стране. Число погибших в результате смертельной стихии возросло до 18 человек.
Главные тезисы
- Власти Боснии и Герцеговины объявили состояние стихийного бедствия после обильных дождей, которые привели к наводнениям и оползням, 18 человек погибли.
- Масштабное наводнение привело к потере путей сообщения и повреждению дорог между городами в Боснии и Герцеговине.
- Спасательные операции продолжаются в центральной части Балканского полуострова с участием гражданской защиты, Красного Креста и Горно-спасательной службы.
Масштабное наводнение бушует в Боснии и Герцеговине
Спасательные операции продолжаются в наиболее пострадавших частях страны, расположенных в центральной части Балканского полуострова.
Тем временем правительство уже анонсировало выделение дополнительных средств и направление дополнительных подразделений армии в зону бедствия.
Нашим приоритетом является спасение жизней, — заявил вице-премьер-министр Воин Миятович.
Сообщается, что некоторые части города Ябланица в кантоне Герцеговина-Неретва потеряли все пути сообщения из-за наводнений. Также есть информация о том, что дорога между Сараево и Мостаром была сильно повреждена.
Соседние страны уже пообещали оказать помощь.
Что известно об ухудшении погодных условий в странах Центральной Европы
Мощные ливни и вызванные ими наводнения повлекли за собой масштабные разрушения в приграничных районах между Чехией и Польшей.
Были разрушены по меньшей мере несколько мостов, повреждены транспортные средства и жилые дома. Местных жителей пришлось эвакуировать.
В таких странах, как Польша, Австрия, Чехия, Румыния, погибли не менее 17 человек.
Власти Польши объявили о состоянии стихийного бедствия в районах, пострадавших от ливней и наводнений.
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