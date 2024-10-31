В результате масштабного наводнения в испанском регионе Валенсия погибли по меньшей мере 95 человек.

Что известно о последствиях масштабного наводнения в Испании

В частности, сообщается, что в Валенсии погибли по меньшей мере 92 человека, 2 в Кастилии-Ла-Манче и еще один в Андалусии.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия и разбирать завалы, образовавшиеся в результате селевых потоков, сносивших все на своем пути.

Также продолжаются поиски пострадавших и пропавших без вести.

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес отметила, что подразделение военных, предназначенное для совершения спасательных операций, в четверг начнет прочесывать грязи и мусор с помощью служебных собак в наиболее пострадавших районах.

Роблес также подтвердила, что количество пострадавших и погибших, к сожалению, вероятно, продолжит увеличиваться.

В Валенсии в результате разрушительного наводнения в настоящее время частично отсутствует электроснабжение и закрыт ряд дорог, не работает железная дорога.

Что известно о самом мощном наводнении в Испании за последние 2 десятилетия

По информации метеорологов, за восемь часов во вторник в некоторых районах Валенсии выпало годовое количество осадков, что повлекло за собой селевые потоки на автомагистралях и затопление сельскохозяйственных угодий в регионе, производящем две трети цитрусовых Испании.

В четверг синоптики снова прогнозируют более сильные дожди в Валенсии и других районов на северо-восточном побережье.

Подчеркивается, что наводнение во вторник, 29 октября, стало самым сильным в Испании с 1996 года, когда 97 человек погибли в результате проливного дождя, затопившего кемпинг в Пиренеях.

Последние катастрофические наводнения в Европе произошли в июле 2021 года, в результате чего погибли 243 человека в Германии, Бельгии, Румынии, Италии и Австрии.

Интенсивный ливень объясняют явлением, известным как gota fría, или «холодная капля», которое возникает, когда холодный воздух движется над теплыми водами Средиземного моря. Это создает нестабильность атмосферы, в результате чего теплый, насыщенный воздух быстро поднимается вверх, что приводит к сильным дождям и грозам.

По словам климатологов, потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.