В результате масштабного наводнения в испанском регионе Валенсия погибли по меньшей мере 95 человек.
Главные тезисы
- Масштабное наводнение в регионе Валенсия унесло по меньшей мере 95 жизней, став самым сильным за последние 2 десятилетия в Испании.
- Интенсивный ливень вызван явлением “холодной капли”, приводящим к сильным дождям и грозам из-за нестабильности атмосферы.
- Потепление Средиземного моря сыграло ключевую роль в увеличении проливных дождей и стихийных бедствий в регионе.
- В результате наводнения частично отсутствует электроснабжение, закрыты дороги и не работает железная дорога, продолжаются спасательные операции.
- Последствия масштабного наводнения будут ощущаться долго, синоптики прогнозируют повторные ливни в районах Валенсии и северо-восточного побережья.
Что известно о последствиях масштабного наводнения в Испании
В частности, сообщается, что в Валенсии погибли по меньшей мере 92 человека, 2 в Кастилии-Ла-Манче и еще один в Андалусии.
В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия и разбирать завалы, образовавшиеся в результате селевых потоков, сносивших все на своем пути.
Также продолжаются поиски пострадавших и пропавших без вести.
Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес отметила, что подразделение военных, предназначенное для совершения спасательных операций, в четверг начнет прочесывать грязи и мусор с помощью служебных собак в наиболее пострадавших районах.
Роблес также подтвердила, что количество пострадавших и погибших, к сожалению, вероятно, продолжит увеличиваться.
В Валенсии в результате разрушительного наводнения в настоящее время частично отсутствует электроснабжение и закрыт ряд дорог, не работает железная дорога.
Что известно о самом мощном наводнении в Испании за последние 2 десятилетия
По информации метеорологов, за восемь часов во вторник в некоторых районах Валенсии выпало годовое количество осадков, что повлекло за собой селевые потоки на автомагистралях и затопление сельскохозяйственных угодий в регионе, производящем две трети цитрусовых Испании.
В четверг синоптики снова прогнозируют более сильные дожди в Валенсии и других районов на северо-восточном побережье.
Подчеркивается, что наводнение во вторник, 29 октября, стало самым сильным в Испании с 1996 года, когда 97 человек погибли в результате проливного дождя, затопившего кемпинг в Пиренеях.
Последние катастрофические наводнения в Европе произошли в июле 2021 года, в результате чего погибли 243 человека в Германии, Бельгии, Румынии, Италии и Австрии.
Интенсивный ливень объясняют явлением, известным как gota fría, или «холодная капля», которое возникает, когда холодный воздух движется над теплыми водами Средиземного моря. Это создает нестабильность атмосферы, в результате чего теплый, насыщенный воздух быстро поднимается вверх, что приводит к сильным дождям и грозам.
По словам климатологов, потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.
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