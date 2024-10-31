Масштабное наводнение в Испании унесло жизни почти сотни людей
Категория
Мир
Дата публикации

Масштабное наводнение в Испании унесло жизни почти сотни людей

Наводнение в Испании
Читати українською
Источник:  EFE

В результате масштабного наводнения в испанском регионе Валенсия погибли по меньшей мере 95 человек. 

Главные тезисы

  • Масштабное наводнение в регионе Валенсия унесло по меньшей мере 95 жизней, став самым сильным за последние 2 десятилетия в Испании.
  • Интенсивный ливень вызван явлением “холодной капли”, приводящим к сильным дождям и грозам из-за нестабильности атмосферы.
  • Потепление Средиземного моря сыграло ключевую роль в увеличении проливных дождей и стихийных бедствий в регионе.
  • В результате наводнения частично отсутствует электроснабжение, закрыты дороги и не работает железная дорога, продолжаются спасательные операции.
  • Последствия масштабного наводнения будут ощущаться долго, синоптики прогнозируют повторные ливни в районах Валенсии и северо-восточного побережья.

Что известно о последствиях масштабного наводнения в Испании

В частности, сообщается, что в Валенсии погибли по меньшей мере 92 человека, 2 в Кастилии-Ла-Манче и еще один в Андалусии.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия и разбирать завалы, образовавшиеся в результате селевых потоков, сносивших все на своем пути.

Также продолжаются поиски пострадавших и пропавших без вести.

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес отметила, что подразделение военных, предназначенное для совершения спасательных операций, в четверг начнет прочесывать грязи и мусор с помощью служебных собак в наиболее пострадавших районах.

Роблес также подтвердила, что количество пострадавших и погибших, к сожалению, вероятно, продолжит увеличиваться.

В Валенсии в результате разрушительного наводнения в настоящее время частично отсутствует электроснабжение и закрыт ряд дорог, не работает железная дорога.

Что известно о самом мощном наводнении в Испании за последние 2 десятилетия

По информации метеорологов, за восемь часов во вторник в некоторых районах Валенсии выпало годовое количество осадков, что повлекло за собой селевые потоки на автомагистралях и затопление сельскохозяйственных угодий в регионе, производящем две трети цитрусовых Испании.

В четверг синоптики снова прогнозируют более сильные дожди в Валенсии и других районов на северо-восточном побережье.

Подчеркивается, что наводнение во вторник, 29 октября, стало самым сильным в Испании с 1996 года, когда 97 человек погибли в результате проливного дождя, затопившего кемпинг в Пиренеях.

Последние катастрофические наводнения в Европе произошли в июле 2021 года, в результате чего погибли 243 человека в Германии, Бельгии, Румынии, Италии и Австрии.

Интенсивный ливень объясняют явлением, известным как gota fría, или «холодная капля», которое возникает, когда холодный воздух движется над теплыми водами Средиземного моря. Это создает нестабильность атмосферы, в результате чего теплый, насыщенный воздух быстро поднимается вверх, что приводит к сильным дождям и грозам.

По словам климатологов, потепление Средиземного моря, увеличивающее испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Омане аномальное количество осадков спровоцировало масштабное наводнение ― видео
Наводнение в Омане
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Франция страдает от аномальных ливней и наводнений ― видео
Наводнение во Франции
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Более 50 человек погибли из-за внезапных наводнений в Испании
наводнение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?