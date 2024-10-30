Более 50 человек погибли из-за внезапных наводнений в Испании
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Более 50 человек погибли из-за внезапных наводнений в Испании

наводнение
Читати українською
Источник:  El Mundo

По меньшей мере 51 человек погиб в Испании в результате наводнений, неожиданно накрывших восточную часть испанского региона Валенсия.

Главные тезисы

  • Испанское метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы в регионе Валенсия.
  • Многие люди остаются изолированными, их затопило в труднодоступных местах.
  • Власти отменили отдельные рейсы в аэропорту Валенсии из-за погодных условий.

Что происходит в Испании

По словам представителей местных властей, внезапные проливные дожди затопили дороги и города в регионе.

С заявлением на этот счет уже выступил Карлос Мазон — глава региональных властей Валенсии. Последний официально подтвердил, что некоторые люди остались изолированными в труднодоступных местах.

Кроме того, указано, что аварийные службы призвали граждан воздержаться от любых поездок по дорогам и следить за дальнейшими сообщениями из официальных источников.

Согласно последним данным, к спасению местных жителей уже привлекли испанскую армию.

Испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красный уровень опасности в Валенсии, поскольку в некоторых районах, таких как Турис и Утьель, выпало 200 мм осадков.

Местные власти не успевают помочь всем, кто оказался в опасности

По словам журналистов, они получили сотни звонков с просьбами о помощи от людей, оказавшихся в затопленных районах или ищущих своих близких.

Кроме того, указано, что из-за сильных наводнений спасательные службы не смогли добраться до всех пострадавших населенных пунктов. Власти сообщили о первых жертвах.

Тела погибших были обнаружены, но из уважения к семьям мы не будем предоставлять никаких дополнительных данных, — заявил Карлос Масон, президент женералитата Валенсии, автономного правительства региона Испании.

Также стало известно, что на фоне мощных ливней и ветра по меньшей мере 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов отменили.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бразилия страдает от самого масштабного в истории наводнения — видео
Наводнение
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мощный циклон привел к масштабным наводнениям в странах ЕС
Наводнение в Европе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Наводнения в Польше. Германия и Турция предлагают помощь
наводнения

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?