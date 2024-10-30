Более 50 человек погибли из-за внезапных наводнений в Испании

По меньшей мере 51 человек погиб в Испании в результате наводнений, неожиданно накрывших восточную часть испанского региона Валенсия.

Что происходит в Испании

По словам представителей местных властей, внезапные проливные дожди затопили дороги и города в регионе.

С заявлением на этот счет уже выступил Карлос Мазон — глава региональных властей Валенсии. Последний официально подтвердил, что некоторые люди остались изолированными в труднодоступных местах.

🔴 Actualització | La situació al País Valencià segueix molt tensa



Durant la nit, les unitats terrestres han rescatat gairebé 200 persones, que es troben acollides als parcs de bombers de la capital valencianahttps://t.co/9pAv0keulh pic.twitter.com/8sMm1ByBlX — NacióDigital (@naciodigital) October 30, 2024

Кроме того, указано, что аварийные службы призвали граждан воздержаться от любых поездок по дорогам и следить за дальнейшими сообщениями из официальных источников.

Согласно последним данным, к спасению местных жителей уже привлекли испанскую армию.

Испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красный уровень опасности в Валенсии, поскольку в некоторых районах, таких как Турис и Утьель, выпало 200 мм осадков. Поделиться

Местные власти не успевают помочь всем, кто оказался в опасности

По словам журналистов, они получили сотни звонков с просьбами о помощи от людей, оказавшихся в затопленных районах или ищущих своих близких.

Кроме того, указано, что из-за сильных наводнений спасательные службы не смогли добраться до всех пострадавших населенных пунктов. Власти сообщили о первых жертвах.

Тела погибших были обнаружены, но из уважения к семьям мы не будем предоставлять никаких дополнительных данных, — заявил Карлос Масон, президент женералитата Валенсии, автономного правительства региона Испании. Поделиться

Также стало известно, что на фоне мощных ливней и ветра по меньшей мере 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов отменили.