Более 50 человек погибли из-за внезапных наводнений в Испании

По меньшей мере 51 человек погиб в Испании в результате наводнений, неожиданно накрывших восточную часть испанского региона Валенсия.
Главные тезисы
- Испанское метеорологическое агентство объявило красный уровень угрозы в регионе Валенсия.
- Многие люди остаются изолированными, их затопило в труднодоступных местах.
- Власти отменили отдельные рейсы в аэропорту Валенсии из-за погодных условий.
Что происходит в Испании
По словам представителей местных властей, внезапные проливные дожди затопили дороги и города в регионе.
С заявлением на этот счет уже выступил Карлос Мазон — глава региональных властей Валенсии. Последний официально подтвердил, что некоторые люди остались изолированными в труднодоступных местах.
Кроме того, указано, что аварийные службы призвали граждан воздержаться от любых поездок по дорогам и следить за дальнейшими сообщениями из официальных источников.
Согласно последним данным, к спасению местных жителей уже привлекли испанскую армию.
Местные власти не успевают помочь всем, кто оказался в опасности
По словам журналистов, они получили сотни звонков с просьбами о помощи от людей, оказавшихся в затопленных районах или ищущих своих близких.
Кроме того, указано, что из-за сильных наводнений спасательные службы не смогли добраться до всех пострадавших населенных пунктов. Власти сообщили о первых жертвах.
Также стало известно, что на фоне мощных ливней и ветра по меньшей мере 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов отменили.
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