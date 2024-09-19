Наводнения в Польше. Германия и Турция предлагают помощь

Польша продолжает ликвидировать последствия наводнений, ей уже в этом помогают США. Турция и Германия также готовы направить своих спасателей.
Главные тезисы
- Польша получает помощь от США, Германии и Турции в ликвидации последствий наводнений.
- Польский премьер Дональд Туск распространил информацию о помощи от иностранных стран и поощряет эффективно использовать ее в борьбе со стихийным бедствием.
- Глава правительства Польши пошутил о немецких солдатах в стране и призвал не бояться их.
- Наводнения в Европе и Польше привели к 23 жертвам и значительным материальным ущербам.
- Правительство Польши ввело состояние стихийного бедствия и выделило 1 млрд злотых для помощи пострадавшим.
Другие страны помогут Польше бороться с наводнениями
Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал на заседании кризисного штаба, что в помощь уже приехали американцы.
США не единственные, кто готов поддержать Польшу в борьбе со стихийным бедствием. Речь идет о Турции и Германии.
Туск интересно пошутил о немецких военных, которые согласились помочь стране.
По словам Туска, наводнения еще не ликвидированы, однако в то же время власти Польши хотят рационально использовать иностранную помощь.
Наводнения в Европе и Польше
Страны Центральной и Восточной Европы страдают от наводнений. Уже известно о 23 жертвах.
Обильные осадки в Польше, Чехии, Румынии, Венгрии и других европейских стран, которые прошли на выходных, привели к разливу рек и наводнений.
Правительство Польши 16 сентября ввело состояние стихийного бедствия. Из резервного фонда было выделено 1 млрд злотых для помощи пострадавшим городам и людям.
В уездах, где ввели состояние стихийного бедствия, обязательна эвакуация граждан.
На водохранилище Тополь из-за резкого подъема уровня воды прорвало дамбу. Поэтому местные власти срочно эвакуировали людей, проживавших в городе Пачкув.
В Польше из-за масштабных наводнений погибли семь человек.
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