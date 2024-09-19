Наводнения в Польше. Германия и Турция предлагают помощь
Категория
Мир
Дата публикации

Наводнения в Польше. Германия и Турция предлагают помощь

наводнения
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Источник:  online.ua

Польша продолжает ликвидировать последствия наводнений, ей уже в этом помогают США. Турция и Германия также готовы направить своих спасателей.

Главные тезисы

  • Польша получает помощь от США, Германии и Турции в ликвидации последствий наводнений.
  • Польский премьер Дональд Туск распространил информацию о помощи от иностранных стран и поощряет эффективно использовать ее в борьбе со стихийным бедствием.
  • Глава правительства Польши пошутил о немецких солдатах в стране и призвал не бояться их.
  • Наводнения в Европе и Польше привели к 23 жертвам и значительным материальным ущербам.
  • Правительство Польши ввело состояние стихийного бедствия и выделило 1 млрд злотых для помощи пострадавшим.

Другие страны помогут Польше бороться с наводнениями

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал на заседании кризисного штаба, что в помощь уже приехали американцы.

Я могу подтвердить, что тридцать американских солдат работают с оборудованием в Жагане. Это больше чем жест, это практическая помощь.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

США не единственные, кто готов поддержать Польшу в борьбе со стихийным бедствием. Речь идет о Турции и Германии.

Туск интересно пошутил о немецких военных, которые согласились помочь стране.

Если вы увидите немецких солдат, пожалуйста, не паникуйте. Это помощь, — пошутил польский премьер.

По словам Туска, наводнения еще не ликвидированы, однако в то же время власти Польши хотят рационально использовать иностранную помощь.

Наводнения в Европе и Польше

Страны Центральной и Восточной Европы страдают от наводнений. Уже известно о 23 жертвах.

Обильные осадки в Польше, Чехии, Румынии, Венгрии и других европейских стран, которые прошли на выходных, привели к разливу рек и наводнений.

Правительство Польши 16 сентября ввело состояние стихийного бедствия. Из резервного фонда было выделено 1 млрд злотых для помощи пострадавшим городам и людям.

В уездах, где ввели состояние стихийного бедствия, обязательна эвакуация граждан.

На водохранилище Тополь из-за резкого подъема уровня воды прорвало дамбу. Поэтому местные власти срочно эвакуировали людей, проживавших в городе Пачкув.

В Польше из-за масштабных наводнений погибли семь человек.

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