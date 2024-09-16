В Польше из-за прорыва дамбы затопил целый город ― видео
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Проиcшествия
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В Польше из-за прорыва дамбы затопил целый город ― видео

В Польше затопило город
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Источник:  tvp.info

В польском городке Строне-Шленски на территории Нижнесилезского воеводства прорвало дамбу на реке Моравка, что привело к масштабному затоплению населенного пункта.

Главные тезисы

  • Прорыв дамбы на реке Моравка в городе Строне-Шленски вызвал масштабное затопление и серьезные разрушения.
  • Польское правительство объявило чрезвычайное положение и выделило средства для помощи пострадавшим жителям.
  • Последствия стихийного бедствия включают отсутствие связи, транспортных коммуникаций и энергоресурсов в городе.
  • Спасатели и военные активно действуют в затопленном районе, направляя усилия на помощь населению и восстановление инфраструктуры.
  • Премьер-министр Польши объявил состояние стихийного бедствия из-за наводнений в стране, предусматривая меры по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению инфраструктуры.

Что известно о разрушительных последствиях урагана в Польше

Отмечается, что в настоящее время в затопленном Строне-Шленски действуют подразделения спасателей и военных.

Польские журналисты подчеркивают, что в результате прорыва дамбы и последующего затопления город получил серьезные разрушения и убытки.

Связь с жителями города до сих пор очень усложнена. Базовые станции мобильной связи перестали работать, а транспортное движение в город почти прекращено.

Наводнение повредило два моста в Строне-Шленске, что сделало невозможным проезд на автомобиле в центр города.

Ближайшие к речке Моравки здания сильно повреждены. В дамбе, расположенной над городом, есть прорыв по меньшей мере на несколько метров.

В городе также нет электричества, газа и воды. Доезд в Лендек-Здруя на автомобиле также невозможен — дорога перекрыта.

Жители, опасаясь за жизнь и здоровье своих близких, могут преодолевать несколько километров пешком, чтобы выбраться из ловушки непогоды.

В Польше объявили чрезвычайное положение из-за непогоды

Как отмечает польское издание Polsat News, премьер-министр Дональд Туск объявил состояние стихийного бедствия в стране из-за масштабных наводнений и мощных ливней, вызванных ураганом "Борис", прокатившегося по странам Восточной Европы.

В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем только в ситуации, когда жизни людей угрожает опасность, — подчеркнул Туск.

Согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней.

Предусмотрены "только необходимые" ограничения прав и свобод, в том числе приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.

Туск также отметил, что на нужды пострадавших от наводнения выделят миллиард злотых из резерва.

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