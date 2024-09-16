В польском городке Строне-Шленски на территории Нижнесилезского воеводства прорвало дамбу на реке Моравка, что привело к масштабному затоплению населенного пункта.
Главные тезисы
- Прорыв дамбы на реке Моравка в городе Строне-Шленски вызвал масштабное затопление и серьезные разрушения.
- Польское правительство объявило чрезвычайное положение и выделило средства для помощи пострадавшим жителям.
- Последствия стихийного бедствия включают отсутствие связи, транспортных коммуникаций и энергоресурсов в городе.
- Спасатели и военные активно действуют в затопленном районе, направляя усилия на помощь населению и восстановление инфраструктуры.
- Премьер-министр Польши объявил состояние стихийного бедствия из-за наводнений в стране, предусматривая меры по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению инфраструктуры.
Что известно о разрушительных последствиях урагана в Польше
Отмечается, что в настоящее время в затопленном Строне-Шленски действуют подразделения спасателей и военных.
Польские журналисты подчеркивают, что в результате прорыва дамбы и последующего затопления город получил серьезные разрушения и убытки.
Связь с жителями города до сих пор очень усложнена. Базовые станции мобильной связи перестали работать, а транспортное движение в город почти прекращено.
🛑STRONIE ŚLĄSKIE🛑— jachcy🇵🇱 (@jachcy) September 15, 2024
➡️Stronie Śląskie po pęknięciu tamtejszej tamy‼️ Katastrofa…
⬇️🔁⬇️ #Powodź #Powódź pic.twitter.com/Fz0pHLmTB2
Наводнение повредило два моста в Строне-Шленске, что сделало невозможным проезд на автомобиле в центр города.
Ближайшие к речке Моравки здания сильно повреждены. В дамбе, расположенной над городом, есть прорыв по меньшей мере на несколько метров.
Pilne!!! Mamy najnowsze informacje od świadków pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim!!! pic.twitter.com/z0WA01t3if— Fakty TVP3 Wrocław (@FaktyTVP3) September 15, 2024
В городе также нет электричества, газа и воды. Доезд в Лендек-Здруя на автомобиле также невозможен — дорога перекрыта.
Жители, опасаясь за жизнь и здоровье своих близких, могут преодолевать несколько километров пешком, чтобы выбраться из ловушки непогоды.
В Польше объявили чрезвычайное положение из-за непогоды
Как отмечает польское издание Polsat News, премьер-министр Дональд Туск объявил состояние стихийного бедствия в стране из-за масштабных наводнений и мощных ливней, вызванных ураганом "Борис", прокатившегося по странам Восточной Европы.
Согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней.
Предусмотрены "только необходимые" ограничения прав и свобод, в том числе приказ об эвакуации и запрет на пребывание в определенных местах.
Туск также отметил, что на нужды пострадавших от наводнения выделят миллиард злотых из резерва.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-