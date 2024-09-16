У польському містечку Строне-Шльонські на території Нижньосілезького воєводства прорвало дамбу на річці Моравка, що призвело до масштабного затоплення населеного пункту.

Що відомо про руйнівні наслідки урагану у Польщі

Зазначається, що наразі у затопленому Строне-Шльонські діяють підрозділи рятувальників і військових.

Польські журналісти підкреслюють, що внаслідок прориву дамби і подальшого затоплення місто зазнало серйозних руйнувань і збитків.

Зв’язок з жителями міста досі дуже ускладнений. Базові станції мобільного зв’язку перестали працювати, а транспортний рух до міста майже припинено.

Повінь пошкодила два мости у Строне-Шльонські, що унеможливило проїзд на автомобілі до центру міста.

Найближчі до річки Моравки будівлі сильно пошкоджені. У дамбі, яка розташована над містом, є прорив щонайменше на кілька метрів.

Pilne!!! Mamy najnowsze informacje od świadków pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim!!! pic.twitter.com/z0WA01t3if — Fakty TVP3 Wrocław (@FaktyTVP3) September 15, 2024

У місті також не має електрики, газу та води. Доїзд до Льондек-Здруя на автомобілі також неможливий — дорога перекрита.

Жителі, побоюючись за життя та здоров'я своїх близьких, можуть долати кілька кілометрів пішки, щоб вибратися з пастки негоди.

У Польщі оголосили надзвичайний стан через негоду

Як зазначає польське видання Polsat News, прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив стан стихійного лиха у країні через масштабні повені та потужні зливи, спричинені ураганом “Борис”, що прокотився країнами Східної Європи.

У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожує небезпека, — підкреслив Туск. Поширити

Згідно з проєктом розпорядження Ради міністрів, у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів.

Передбачені "лише необхідні" обмеження прав і свобод, серед них — наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.

Туск також зазначив, що на потреби людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих з резерву.