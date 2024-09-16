У польському містечку Строне-Шльонські на території Нижньосілезького воєводства прорвало дамбу на річці Моравка, що призвело до масштабного затоплення населеного пункту.
Головні тези:
- Прорив дамби на річці Моравка спричинив масштабне затоплення у місті Строне-Шльонські.
- Місто зазнало серйозних руйнувань і збитків, а зв'язок та транспортне сполучення практично перервані.
- Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан через стихійне лихо та затоплення, виділивши кошти на допомогу жителям постраждалого міста.
- Польські рятувальники та військові активно діють у затопленому районі, намагаючись допомогти постраждалим жителям.
- У місті відсутні електрика, газ і вода, тому жителям доводиться долати великі відстані пішки, щоб вибратися з пастки негоди.
Що відомо про руйнівні наслідки урагану у Польщі
Зазначається, що наразі у затопленому Строне-Шльонські діяють підрозділи рятувальників і військових.
Польські журналісти підкреслюють, що внаслідок прориву дамби і подальшого затоплення місто зазнало серйозних руйнувань і збитків.
Зв’язок з жителями міста досі дуже ускладнений. Базові станції мобільного зв’язку перестали працювати, а транспортний рух до міста майже припинено.
🛑STRONIE ŚLĄSKIE🛑— jachcy🇵🇱 (@jachcy) September 15, 2024
➡️Stronie Śląskie po pęknięciu tamtejszej tamy‼️ Katastrofa…
⬇️🔁⬇️ #Powodź #Powódź pic.twitter.com/Fz0pHLmTB2
Повінь пошкодила два мости у Строне-Шльонські, що унеможливило проїзд на автомобілі до центру міста.
Найближчі до річки Моравки будівлі сильно пошкоджені. У дамбі, яка розташована над містом, є прорив щонайменше на кілька метрів.
Pilne!!! Mamy najnowsze informacje od świadków pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim!!! pic.twitter.com/z0WA01t3if— Fakty TVP3 Wrocław (@FaktyTVP3) September 15, 2024
У місті також не має електрики, газу та води. Доїзд до Льондек-Здруя на автомобілі також неможливий — дорога перекрита.
Жителі, побоюючись за життя та здоров'я своїх близьких, можуть долати кілька кілометрів пішки, щоб вибратися з пастки негоди.
У Польщі оголосили надзвичайний стан через негоду
Як зазначає польське видання Polsat News, прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив стан стихійного лиха у країні через масштабні повені та потужні зливи, спричинені ураганом “Борис”, що прокотився країнами Східної Європи.
Згідно з проєктом розпорядження Ради міністрів, у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів.
Передбачені "лише необхідні" обмеження прав і свобод, серед них — наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.
Туск також зазначив, що на потреби людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих з резерву.
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