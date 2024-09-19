Повені у Польщі. Німеччина та Туреччина пропонують допомогу

Польща продовжує ліквідовувати наслідки повеней, їй у цьому вже допомагають США. Туреччина та Німеччина також готові направити своїх рятувальників.
Головні тези:
- Польща отримує допомогу від США, Німеччини та Туреччини у ліквідації наслідків повеней.
- Польський прем’єр Дональд Туск поширив інформацію про допомогу від іноземних країн та заохочує ефективно використовувати її у боротьбі зі стихійним лихом.
- Голова уряду Польщі пожартував про німецьких солдатів в країні і закликав не боятися їх.
- Повені в Європі та Польщі призвели до 23 жертв і значних матеріальних збитків.
- Уряд Польщі ввів стан стихійного лиха та виділив 1 млрд злотих для допомоги постраждалим.
Інші країни допоможуть Польщі боротись з повенями
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів на засіданні кризового штабу, що на допомогу вже приїхали американці.
США не єдині, хто готові підтримати Польщу у боротьбі зі стихійним лихом. Йдеться про Туреччину та Німеччину.
Туск цікаво пожартував про німецьких військових, які згодились допомогти країні.
За словами Туска, повені ще не ліквідовані, проте водночас влада Польщі хоче раціонально використовувати іноземну допомогу.
Повені у Європі та Польщі
Країни Центральної та Східної Європи потерпають від повеней. Вже відомо про 23 жертви.
Сильні опади у Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини та інших європейських країн, які пройшли на вихідних, призвели до розливу річок та повеней.
Уряд Польщі 16 вересня запровадив стан стихійного лиха. З резервного фонду було виділено 1 млрд злотих для допомоги постраждалим містам та людям.
У повітах, де ввели стан стихійного лиха, є обов’язковою евакуація громадян.
На водосховищі Тополя через різкий підйом рівня води прорвало дамбу. Через це місцева влада терміново евакуювала людей, які проживали у місті Пачкув.
У Польщі через масштабні повені загинуло семеро людей.
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