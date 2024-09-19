Повені у Польщі. Німеччина та Туреччина пропонують допомогу

Польща продовжує ліквідовувати наслідки повеней, їй у цьому вже допомагають США. Туреччина та Німеччина також готові направити своїх рятувальників.

Інші країни допоможуть Польщі боротись з повенями

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів на засіданні кризового штабу, що на допомогу вже приїхали американці.

Я можу підтвердити, що тридцять американських солдатів працюють з обладнанням у Жагані. Це більше, ніж жест, це практична допомога. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

США не єдині, хто готові підтримати Польщу у боротьбі зі стихійним лихом. Йдеться про Туреччину та Німеччину.

Туск цікаво пожартував про німецьких військових, які згодились допомогти країні.

Якщо ви побачите німецьких солдатів, будь ласка, не панікуйте. Це допомога, ― пожартував польський прем’єр. Поширити

За словами Туска, повені ще не ліквідовані, проте водночас влада Польщі хоче раціонально використовувати іноземну допомогу.

Повені у Європі та Польщі

Країни Центральної та Східної Європи потерпають від повеней. Вже відомо про 23 жертви.

Сильні опади у Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини та інших європейських країн, які пройшли на вихідних, призвели до розливу річок та повеней.

Уряд Польщі 16 вересня запровадив стан стихійного лиха. З резервного фонду було виділено 1 млрд злотих для допомоги постраждалим містам та людям.

У повітах, де ввели стан стихійного лиха, є обов’язковою евакуація громадян.

На водосховищі Тополя через різкий підйом рівня води прорвало дамбу. Через це місцева влада терміново евакуювала людей, які проживали у місті Пачкув.