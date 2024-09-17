У Центральній Європі готуються до ще більш масштабних повеней
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У Центральній Європі готуються до ще більш масштабних повеней

Наслідки повені у Польщі
Джерело:  Reuters

Країни Центральної Європи, що постраждали внаслідок потужних злив і масштабних повеней, викликаних ураганом “Борис”, готуються до подальшого погіршення погодних умов. 

Головні тези:

  • У Центральній Європі відзначається погіршення погодних умов, що спричинило масштабні повені та небезпеку для місцевого населення.
  • Потужні зливи та повені призвели до руйнувань мостів, транспортних засобів та житлових будинків в прикордонних районах Чехії та Польщі.
  • У Чехії, Румунії, Австрії та Польщі загинули щонайменше 17 осіб, а внаслідок пошкоджень необхідна евакуація місцевого населення.
  • У Чехії зламався бар'єр на річці Одра, що спричинило затоплення промислових районів міста, а в Румунії деякі люди залишилися без усього через повінь.
  • У Австрії рівень річок спадає, але чиновники попереджають про другу хвилю повеней через очікуваний сильний дощ.

Що відомо про погіршення погодних умов у країнах Центральної Європи

Зазначається, що потужні зливи та викликані ними повені спричинили масштабні руйнування у прикордонних районах між Чехією та Польщею.

Було зруйновано щонайменше кілька мостів, пошкоджено транспортні засоби та житлові будинки. Місцевих жителів довелось евакуювати.

У таких країнах як Польща, Австрія, Чехія, Румунія, загинуло щонайменше 17 осіб.

16 вересня мер польського міста Ниса на півдні країни, у якому проживають більше 40 тис чоловік, закликав місцевих жителів до евакуації після пошкодження насипу у якості захисту від підтоплення.

Влада Польші оголосила про стан стихійного лиха у районах, які постраждали від злив та повеней.

Що відомо про наслідки повеней у інших країнах ЄС

У північно-східному чеському місті Острава був зламаний бар'єр на річці Одра при її впадінні в річку Опава. Через це затопило промислові райони міста, серед яких хімічне підприємство BorsodChem, коксохімічний завод OKK Koksovny та інші підприємства.

У чеському місті Літовель, 70% якого в понеділок було затоплено водою глибиною до метра, жителі описали свій страх, оскільки вода швидко піднялася на вихідних.

Я просто дуже-дуже боялася... Я втекла, тому що біля будинку дуже швидко піднімалася вода, — розповіла місцева жителька 39-річна Рената Габорова.

У східній Румунії, де села та міста були затоплені на вихідних, Еміль Драгомір, мер Слобозія Конакі, сказав румунському телебаченню, що деякі люди залишилися лише з тим одягом, який вони мали.

В Австрії рівень річок і водосховищ впав протягом ночі, коли дощ послабшав, але чиновники заявили, що готуються до другої хвилі, оскільки очікується сильніший дощ.

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