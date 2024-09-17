В Центральной Европе готовятся к еще более масштабным наводнениям
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Проиcшествия
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В Центральной Европе готовятся к еще более масштабным наводнениям

Последствия наводнения в Польше
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Источник:  Reuters

Страны Центральной Европы, пострадавшие в результате мощных ливней и масштабных наводнений, вызванных ураганом "Борис", готовятся к дальнейшему ухудшению погодных условий.

Главные тезисы

  • Мощные ливни и наводнения в Центральной Европе вызвали разрушения и опасность для жителей, требуя эвакуации.
  • Чехия, Румыния, Австрия и Польша столкнулись с пагубными последствиями наводнений, среди которых погибшие и разрушенная инфраструктура.
  • В Чехии сломался барьер на реке Одра, в Румынии люди остались без всего из-за наводнения, в Австрии же готовятся ко второй волне наводнений.
  • Промышленные районы Чехии и жилища в Польше пострадали от разрушений из-за мощных ливней и наводнений.
  • Поднявшийся уровень воды в городах Литовель и Слобозия Конаки в Румынии привел к эвакуации и лишениям людей по всему образу жизни.

Что известно об ухудшении погодных условий в странах Центральной Европы

Отмечается, что мощные ливни и вызванные ими наводнения повлекли за собой масштабные разрушения в приграничных районах между Чехией и Польшей.

Были разрушены по меньшей мере несколько мостов, повреждены транспортные средства и жилые дома. Местных жителей пришлось эвакуировать.

В таких странах, как Польша, Австрия, Чехия, Румыния, погибли не менее 17 человек.

16 сентября мэр польского города Ниса на юге страны, в котором проживают более 40 тыс. человек, призвал местных жителей к эвакуации после повреждения насыпи в качестве защиты от подтопления.

Власти Польши объявили о состоянии стихийного бедствия в районах, пострадавших от ливней и наводнений.

Что известно о последствиях наводнений в других странах ЕС

В северо-восточном чешском городе Острава был сломан барьер на реке Одра при ее впадении в реку Опава. Поэтому затопило промышленные районы города, среди которых химическое предприятие BorsodChem, коксохимический завод ОКК Коксовны и другие предприятия.

В чешском городе Литовель, 70% которого в понедельник затоплено водой глубиной до метра, жители описали свой страх, поскольку вода быстро поднялась на выходных.

Я просто очень боялась... Я убежала, потому что возле дома очень быстро поднималась вода, — рассказала местная жительница 39-летняя Рената Габорова.

В восточной Румынии, где села и города были затоплены на выходных, Эмиль Драгомир, мэр Слобозия Конаки, сказал румынскому телевидению, что некоторые люди остались только с той одеждой, которую они имели.

В Австрии уровень рек и водохранилищ упал ночью, когда дождь ослаб, но чиновники заявили, что готовятся ко второй волне, поскольку ожидается сильный дождь.

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