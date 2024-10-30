Понад 50 людей загинули через раптові повені в Іспанії

Щонайменше 51 людина загинула в Іспанії внаслідок повеней, які несподівано накрили східну частину іспанського регіону Валенсія.

Що відбувається в Іспанії — перші подробиці

За словами представників місцевої влади, раптові проливні дощі затопили дороги та міста у регіоні.

З заявою з цього приводу уже виступив Карлос Мазон — очільник регіональної влади Валенсії. Останній офіційно підтвердив, що деякі люди залишилися ізольованими у важкодоступних місцях.

Окрім того, наголошується, що аварійні служби закликали громадян утриматися від будь-яких поїздок дорогами і стежити за подальшими повідомленнями з офіційних джерел.

🔴 Actualització | La situació al País Valencià segueix molt tensa



Durant la nit, les unitats terrestres han rescatat gairebé 200 persones, que es troben acollides als parcs de bombers de la capital valencianahttps://t.co/9pAv0keulh pic.twitter.com/8sMm1ByBlX — NacióDigital (@naciodigital) October 30, 2024

Згідно з останніми даними, до порятунку місцевих мешканців уже залучили іспанську армію.

Іспанське державне метеорологічне агентство AEMET оголосило червоний рівень небезпеки у Валенсії, оскільки в деяких районах, таких як Туріс і Утьєль, випало 200 мм опадів. Поширити

Місцева влада не встигає допомогти усім, хто опинився в небезпеці

За словами журналістів, вони отримали сотні дзвінків із проханнями про допомогу від людей, які опинилися в затоплених районах або шукають своїх близьких.

Окрім того, вказано, що через сильні повені рятувальні служби не змогли дістатися до всіх постраждалих населених пунктів. Влада повідомила про перших жертв.

If you live in Valencia 🇪🇸, I hope God puts his hand on you and your family and that you have the protection you need.



DANA effects #DANA #Valencia #Spain pic.twitter.com/fBivmgLKEp — Pain | Akatsuki🔶 (@Pain_Bsc) October 30, 2024

Тіла загиблих було виявлено, але з поваги до родин ми не будемо надавати жодних додаткових даних, — заявив Карлос Масон, президент женералітату Валенсії, автономного уряду регіону Іспанії. Поширити

Також стало відомо, що на тлі потужних злив та вітру щонайменше 12 літаків, які повинні були приземлитися в аеропорту Валенсії, були переспрямовані до інших міст, а 10 рейсів взагалі скасували.