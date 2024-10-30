Понад 50 людей загинули через раптові повені в Іспанії

Щонайменше 51 людина загинула в Іспанії внаслідок повеней, які несподівано накрили східну частину іспанського регіону Валенсія.
Головні тези:
- Іспанське метеорологічне агентство оголосило червоний рівень небезпеки в регіоні Валенсія.
- Чимало людей залишаються ізольованими, їх затопило у важкодоступних місцях.
- Влада скасувала окремі рейси в аеропорту Валенсії через погодні умови.
Що відбувається в Іспанії — перші подробиці
За словами представників місцевої влади, раптові проливні дощі затопили дороги та міста у регіоні.
З заявою з цього приводу уже виступив Карлос Мазон — очільник регіональної влади Валенсії. Останній офіційно підтвердив, що деякі люди залишилися ізольованими у важкодоступних місцях.
Окрім того, наголошується, що аварійні служби закликали громадян утриматися від будь-яких поїздок дорогами і стежити за подальшими повідомленнями з офіційних джерел.
Згідно з останніми даними, до порятунку місцевих мешканців уже залучили іспанську армію.
Місцева влада не встигає допомогти усім, хто опинився в небезпеці
За словами журналістів, вони отримали сотні дзвінків із проханнями про допомогу від людей, які опинилися в затоплених районах або шукають своїх близьких.
Окрім того, вказано, що через сильні повені рятувальні служби не змогли дістатися до всіх постраждалих населених пунктів. Влада повідомила про перших жертв.
Також стало відомо, що на тлі потужних злив та вітру щонайменше 12 літаків, які повинні були приземлитися в аеропорту Валенсії, були переспрямовані до інших міст, а 10 рейсів взагалі скасували.
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