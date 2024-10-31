Що відомо про наслідки масштабної повені в Іспанії

Зокрема, повідомляється, що у Валенсії загинуло щонайменше 92 людини, 2 у Кастилії-Ла-Манчі та ще один в Андалусії.

Наразі рятувальники продовжують ліквідувати наслідки стихійного лиха та розбирати завали, які утворились внаслідок селевих потоків, що зносили все на своєму шляху.

Також продовжуються пошуки постраждалих та зниклих без вісти.

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила, що підрозділ військових, призначений для здійснення рятувальних операцій, у четвер почне прочісувати багнюку та сміття за допомогою службових собак у найбільш постраждалих районах.

Роблес також підтвердила, що кількість постраждалих та загиблих, на жаль, ймовірно, продовжить збільшуватись.

У Валенсії внаслідок руйнівної повені наразі частково відсутнє електропостачання та закрита низка доріг, не працює залізниця.

Що відомо про найпотужнішу повінь в Іспанії за останні 2 десятиліття

За інформацією метеорологів, за вісім годин у вівторок у деяких районах Валенсії випала річна кількість опадів, що спричинило селеві потоки на автомагістралях і затоплення сільськогосподарських угідь у регіоні, який виробляє дві третини цитрусових Іспанії.

У четвер синоптики знову прогнозують сильніші дощі у Валенсії та інших районів на північно-східному узбережжі.

Підкреслюється, що повінь у вівторок, 29 жовтня, стала найсильнішою в Іспанії з 1996 року, коли 97 людей загинули внаслідок проливного дощу, який затопив кемпінг у Піренеях.

Останні катастрофічні повені в Європі сталися в липні 2021 року, внаслідок чого загинули 243 людини в Німеччині, Бельгії, Румунії, Італії та Австрії .

Інтенсивну зливу пояснюють явищем, відомим як gota fría, або «холодна крапля», яке виникає, коли холодне повітря рухається над теплими водами Середземного моря. Це створює нестабільність атмосфери, в результаті чого тепле, насичене повітря швидко піднімається вгору, що призводить до сильних дощів і гроз.

За словами кліматологів, потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні проливних дощів.