Франция страдает от аномальных ливней и наводнений ― видео
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Проиcшествия
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Франция страдает от аномальных ливней и наводнений ― видео

Наводнение во Франции
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Источник:  online.ua

В французском департаменте Ардеш бушуют аномальные ливни. В одном из районов выпало до 700 мм в течение суток.

Главные тезисы

  • Бушующие аномальные ливни и наводнения во Франции, в частности в департаменте Ардеш, вызвали беспрецедентную ситуацию.
  • В результате стихийного бедствия проведено более 350 спасательных операций, несколько человек получили ранения.
  • Шесть французских департаментов объявили красный уровень опасности из-за дождей и наводнений, синоптики прогнозируют продолжение непогоды.
  • Министр экологии Франции назвала ситуацию абсолютно невероятной, отметив, что объем осадков в Ардеше превысил 600 мм за 48 часов.
  • Наводнения и оползни во Франции привели к перекрытию дорог и приостановке движения поездов в пострадавшем регионе.

Что известно об аномальных осадках и наводнениях во Франции

Отмечается , что в течение четверга, 17 октября, шторм медленно двигался и принес чрезвычайно мощные ливни в отдельные районы во Франции.

Из-за ливней образовались масштабные наводнения. Власти региона Ардеш заявили, что департамент столкнулся с беспрецедентной ситуацией по своим масштабам.

В частности, пожарные подразделения уже провели около 350 спасательных сделок. Информации о погибших нет, однако по меньшей мере 3 человека получили ранения.

Что известно о ситуации в других районах Франции

В то же время сразу в 6 французских департаментах объявили красный уровень опасности из-за дождей и наводнений в Ардеше.

При этом синоптики прогнозируют, что ливни во Франции продолжатся.

Мы столкнулись с ситуацией, беспрецедентной по своим масштабам. 600 мм воды в Ардеше — это неслыханно! Это более 600 мм за 48 часов. Это абсолютно невероятно, — заявила министр экологии Франции Аньес Панье-Рунаше.

Наводнения и вышедшие из берегов реки также стали причиной нескольких оползней. Из-за оползней пришлось перекрыть множество дорог и даже остановить поезда в пострадавшем регионе.

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