В французском департаменте Ардеш бушуют аномальные ливни. В одном из районов выпало до 700 мм в течение суток.

Что известно об аномальных осадках и наводнениях во Франции

Отмечается , что в течение четверга, 17 октября, шторм медленно двигался и принес чрезвычайно мощные ливни в отдельные районы во Франции.

Из-за ливней образовались масштабные наводнения. Власти региона Ардеш заявили, что департамент столкнулся с беспрецедентной ситуацией по своим масштабам.

В частности, пожарные подразделения уже провели около 350 спасательных сделок. Информации о погибших нет, однако по меньшей мере 3 человека получили ранения.

La crue de l’Ardèche a dépassé le niveau de celle de 2014, ici à Pont-d’Aubenas (vidéo France Bleu Drôme Ardèche à 8h35) #EpisodeCévenol pic.twitter.com/pxOQ600L68 — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) October 17, 2024

Что известно о ситуации в других районах Франции

В то же время сразу в 6 французских департаментах объявили красный уровень опасности из-за дождей и наводнений в Ардеше.

При этом синоптики прогнозируют, что ливни во Франции продолжатся.

Мы столкнулись с ситуацией, беспрецедентной по своим масштабам. 600 мм воды в Ардеше — это неслыханно! Это более 600 мм за 48 часов. Это абсолютно невероятно, — заявила министр экологии Франции Аньес Панье-Рунаше. Поделиться

Наводнения и вышедшие из берегов реки также стали причиной нескольких оползней. Из-за оползней пришлось перекрыть множество дорог и даже остановить поезда в пострадавшем регионе.