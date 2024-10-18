В французском департаменте Ардеш бушуют аномальные ливни. В одном из районов выпало до 700 мм в течение суток.
Главные тезисы
- Бушующие аномальные ливни и наводнения во Франции, в частности в департаменте Ардеш, вызвали беспрецедентную ситуацию.
- В результате стихийного бедствия проведено более 350 спасательных операций, несколько человек получили ранения.
- Шесть французских департаментов объявили красный уровень опасности из-за дождей и наводнений, синоптики прогнозируют продолжение непогоды.
- Министр экологии Франции назвала ситуацию абсолютно невероятной, отметив, что объем осадков в Ардеше превысил 600 мм за 48 часов.
- Наводнения и оползни во Франции привели к перекрытию дорог и приостановке движения поездов в пострадавшем регионе.
Что известно об аномальных осадках и наводнениях во Франции
Отмечается , что в течение четверга, 17 октября, шторм медленно двигался и принес чрезвычайно мощные ливни в отдельные районы во Франции.
Из-за ливней образовались масштабные наводнения. Власти региона Ардеш заявили, что департамент столкнулся с беспрецедентной ситуацией по своим масштабам.
BREAKING: FLOODS HIT CÉVENNES REGION, FRANCE— Weather monitor (@Weathermonitors) October 17, 2024
-Heavy rainfall overwhelms Ardèche River.
- Restaurants on Saint-Martin-d'Ardèche quays flooded
- Widespread flooding reported
Stay Safe, Stay Informed#Rhône #Givors #inondations #pluies #Annonay, #Ardèche #alerterouge https://t.co/AKb00838jT pic.twitter.com/JRK3XQww9c
В частности, пожарные подразделения уже провели около 350 спасательных сделок. Информации о погибших нет, однако по меньшей мере 3 человека получили ранения.
La crue de l’Ardèche a dépassé le niveau de celle de 2014, ici à Pont-d’Aubenas (vidéo France Bleu Drôme Ardèche à 8h35) #EpisodeCévenol pic.twitter.com/pxOQ600L68— France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) October 17, 2024
Что известно о ситуации в других районах Франции
В то же время сразу в 6 французских департаментах объявили красный уровень опасности из-за дождей и наводнений в Ардеше.
При этом синоптики прогнозируют, что ливни во Франции продолжатся.
Наводнения и вышедшие из берегов реки также стали причиной нескольких оползней. Из-за оползней пришлось перекрыть множество дорог и даже остановить поезда в пострадавшем регионе.
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