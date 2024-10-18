Франція потерпає від аномальних злив та повеней ― відео
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Події
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Франція потерпає від аномальних злив та повеней ― відео

Повінь у Франції
Джерело:  online.ua

У французькому  департаменті Ардеш вирують аномальні зливи. В одному з районів випало до 700 мм протягом доби.

Головні тези:

  • Аномальні зливи та повені спричинили безпрецедентну за масштабами ситуацію у Франції, зокрема в департаменті Ардеш.
  • Влада регіону заявила про проведення понад 350 рятувальних операцій та кілька поранених осіб внаслідок стихійного лиха.
  • 6 французьких департаментів оголосили червоний рівень небезпеки через дощі та повені, а синоптики прогнозують подальше збереження негоди.
  • Повені та зсуви призвели до перекриття доріг та зупинки руху поїздів у постраждалому регіоні.
  • Міністр екології Франції назвала ситуацію абсолютно неймовірною, зазначивши, що об'єм опадів в Ардеші перевищив 600 мм за 48 годин.

Що відомо про аномальні опади та повені у Франції

Зазначається, що протягом четверга, 17 жовтня, шторм повільно рухався та приніс надзвичайно потужні зливи до окремих районів у Франції.

Через зливи утворились масштабні повені. Влада регіону Ардеш заявила, що департамент зіткнувся з безпрецедентною за своїми масштабами ситуацією.

Зокрема, пожежні підрозділи вже провели близько 350 рятувальних операцій. Інформації про загиблих не має, однак щонайменше 3 людини отримали поранення.

Що відомо про ситуацію в інших районах Франції

У той же час одразу 6 французьких департаментах оголосили червоний рівень небезпеки через дощі та повінь у Ардеші.

При цьому синоптики прогнозують, що зливи у Франції продовжаться.

Ми зіткнулися із ситуацією, яка безпрецедентна за своїми масштабами. 600 мм води в Ардеші — це нечувано! Це понад 600 мм за 48 годин. Це абсолютно неймовірно, — заявила міністр екології Франції Аньєс Паньє-Рунаше.

Повені та річки, що вийшли з берегів, також стали причиною кількох зсувів. Через зсуви довелося перекрити безліч доріг і навіть зупинити поїзди в постраждалому регіоні.

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