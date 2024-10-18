У французькому департаменті Ардеш вирують аномальні зливи. В одному з районів випало до 700 мм протягом доби.
Головні тези:
- Аномальні зливи та повені спричинили безпрецедентну за масштабами ситуацію у Франції, зокрема в департаменті Ардеш.
- Влада регіону заявила про проведення понад 350 рятувальних операцій та кілька поранених осіб внаслідок стихійного лиха.
- 6 французьких департаментів оголосили червоний рівень небезпеки через дощі та повені, а синоптики прогнозують подальше збереження негоди.
- Повені та зсуви призвели до перекриття доріг та зупинки руху поїздів у постраждалому регіоні.
- Міністр екології Франції назвала ситуацію абсолютно неймовірною, зазначивши, що об'єм опадів в Ардеші перевищив 600 мм за 48 годин.
Що відомо про аномальні опади та повені у Франції
Зазначається, що протягом четверга, 17 жовтня, шторм повільно рухався та приніс надзвичайно потужні зливи до окремих районів у Франції.
Через зливи утворились масштабні повені. Влада регіону Ардеш заявила, що департамент зіткнувся з безпрецедентною за своїми масштабами ситуацією.
BREAKING: FLOODS HIT CÉVENNES REGION, FRANCE— Weather monitor (@Weathermonitors) October 17, 2024
-Heavy rainfall overwhelms Ardèche River.
- Restaurants on Saint-Martin-d'Ardèche quays flooded
- Widespread flooding reported
Stay Safe, Stay Informed#Rhône #Givors #inondations #pluies #Annonay, #Ardèche #alerterouge https://t.co/AKb00838jT pic.twitter.com/JRK3XQww9c
Зокрема, пожежні підрозділи вже провели близько 350 рятувальних операцій. Інформації про загиблих не має, однак щонайменше 3 людини отримали поранення.
La crue de l’Ardèche a dépassé le niveau de celle de 2014, ici à Pont-d’Aubenas (vidéo France Bleu Drôme Ardèche à 8h35) #EpisodeCévenol pic.twitter.com/pxOQ600L68— France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) October 17, 2024
Що відомо про ситуацію в інших районах Франції
У той же час одразу 6 французьких департаментах оголосили червоний рівень небезпеки через дощі та повінь у Ардеші.
При цьому синоптики прогнозують, що зливи у Франції продовжаться.
Повені та річки, що вийшли з берегів, також стали причиною кількох зсувів. Через зсуви довелося перекрити безліч доріг і навіть зупинити поїзди в постраждалому регіоні.
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