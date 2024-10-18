У французькому департаменті Ардеш вирують аномальні зливи. В одному з районів випало до 700 мм протягом доби.

Що відомо про аномальні опади та повені у Франції

Зазначається, що протягом четверга, 17 жовтня, шторм повільно рухався та приніс надзвичайно потужні зливи до окремих районів у Франції.

Через зливи утворились масштабні повені. Влада регіону Ардеш заявила, що департамент зіткнувся з безпрецедентною за своїми масштабами ситуацією.

Зокрема, пожежні підрозділи вже провели близько 350 рятувальних операцій. Інформації про загиблих не має, однак щонайменше 3 людини отримали поранення.

La crue de l’Ardèche a dépassé le niveau de celle de 2014, ici à Pont-d’Aubenas (vidéo France Bleu Drôme Ardèche à 8h35) #EpisodeCévenol pic.twitter.com/pxOQ600L68 — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) October 17, 2024

Що відомо про ситуацію в інших районах Франції

У той же час одразу 6 французьких департаментах оголосили червоний рівень небезпеки через дощі та повінь у Ардеші.

При цьому синоптики прогнозують, що зливи у Франції продовжаться.

Ми зіткнулися із ситуацією, яка безпрецедентна за своїми масштабами. 600 мм води в Ардеші — це нечувано! Це понад 600 мм за 48 годин. Це абсолютно неймовірно, — заявила міністр екології Франції Аньєс Паньє-Рунаше. Поширити

Повені та річки, що вийшли з берегів, також стали причиною кількох зсувів. Через зсуви довелося перекрити безліч доріг і навіть зупинити поїзди в постраждалому регіоні.