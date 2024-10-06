Через масштабну зливу в столиці України зафіксували підтоплення у чотирьох районах столиці.
Головні тези:
- Масштабна злива у Києві спричинила підтоплення в Оболонському, Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах.
- Комунальні служби зараз активно ліквідують наслідки зливи та закликають водіїв бути обережними на дорогах.
- У разі виявлення підтоплень, аварій чи несправностей на дорогах мешканцям надаються відповідні телефони для швидкого контакту з рятувальниками та службами.
- Негода показала нестачу міської каналізаційної інфраструктури у впоранні з великим обсягом дощової води.
- Посадка дерев та гілок може стати причиною аварій, тому важливо повідомляти відповідні служби при їх падінні чи пошкодженні.
Що відомо про наслідки потужної зливи у Києві
За інформацією КМДА, наразі працівники комунальних служб ліквідують наслідки підтоплень на території Оболонського, Святошинського, Соломʼянського та Дарницького районів столиці.
За словами представників КМДА, міська каналізаційна інфраструктура не здатна миттєво впоратись із великим обсягом дощової води.
Тому водіїв на дорогах закликають до обережності і збереження дистанції під час руху.
На деяких відео, опублікованих у соцмережах, можна побачити, як затопило і торгівельні центри.
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодор": 0442847419.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуд": 0442724018.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542.
за номером: 1551 — зі стаціонарного та мобільного, 0442057337 — з міжміського;
за допомогою офіційного вебпорталу: https://1551.gov.ua/;
за допомогою мобільного застосунку "1551";
за допомогою чат-ботів Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot або Viber: 1551Official.
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