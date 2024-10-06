Мощный ливень спровоцировал подтопление в четырех районах Киева ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Мощный ливень спровоцировал подтопление в четырех районах Киева ― видео

КГГА
Подтопление в Киеве
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Из-за масштабного ливня в столице Украины зафиксировали подтопление в четырех районах столицы.

Главные тезисы

  • Мощный ливень в Киеве привел к подтоплению в Оболонском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.
  • Проблемы с канализацией показали нехватку ресурсов для справления с большим объемом дождевой воды.
  • Коммунальные службы призывают водителей быть осторожными на дорогах и сообщать о чрезвычайных ситуациях.
  • Жителям предоставлены контактные телефоны для вызова спасателей и служб помощи в случае аварий и чрезвычайных ситуаций.
  • Ликвидация последствий подтопления осуществляется работниками коммунальных служб на территории задействованных районов столицы.

Что известно о последствиях мощного ливня в Киеве

По информации КГГА, работники коммунальных служб ликвидируют последствия подтоплений на территории Оболонского, Святошинского, Соломенского и Дарницкого районов столицы.

По словам представителей КГГА, городская канализационная инфраструктура не способна мгновенно справиться с большим объемом дождевой воды.

Поэтому водителей на дорогах призывают к осторожности и сохранению дистанции во время движения.

На некоторых видео, опубликованных в соцсетях, можно увидеть как затопило и торговые центры.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.

  • Если дерево упало или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой": 0442724018.

  • Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

  • При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

  • В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542.

  • по номеру: 1551 — из стационарного и мобильного, 0442057337 — из междугороднего;

  • с помощью официального веб-портала: https://1551.gov.ua/;

  • с помощью мобильного приложения "1551";

  • с помощью чат-ботов Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot или Viber: 1551Official.

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