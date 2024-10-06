Из-за масштабного ливня в столице Украины зафиксировали подтопление в четырех районах столицы.
Главные тезисы
- Мощный ливень в Киеве привел к подтоплению в Оболонском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.
- Проблемы с канализацией показали нехватку ресурсов для справления с большим объемом дождевой воды.
- Коммунальные службы призывают водителей быть осторожными на дорогах и сообщать о чрезвычайных ситуациях.
- Жителям предоставлены контактные телефоны для вызова спасателей и служб помощи в случае аварий и чрезвычайных ситуаций.
- Ликвидация последствий подтопления осуществляется работниками коммунальных служб на территории задействованных районов столицы.
Что известно о последствиях мощного ливня в Киеве
По информации КГГА, работники коммунальных служб ликвидируют последствия подтоплений на территории Оболонского, Святошинского, Соломенского и Дарницкого районов столицы.
По словам представителей КГГА, городская канализационная инфраструктура не способна мгновенно справиться с большим объемом дождевой воды.
Поэтому водителей на дорогах призывают к осторожности и сохранению дистанции во время движения.
На некоторых видео, опубликованных в соцсетях, можно увидеть как затопило и торговые центры.
При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.
Если дерево упало или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой": 0442724018.
Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542.
по номеру: 1551 — из стационарного и мобильного, 0442057337 — из междугороднего;
с помощью официального веб-портала: https://1551.gov.ua/;
с помощью мобильного приложения "1551";
с помощью чат-ботов Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot или Viber: 1551Official.
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