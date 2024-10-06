Из-за масштабного ливня в столице Украины зафиксировали подтопление в четырех районах столицы.

Что известно о последствиях мощного ливня в Киеве

По информации КГГА, работники коммунальных служб ликвидируют последствия подтоплений на территории Оболонского, Святошинского, Соломенского и Дарницкого районов столицы.

По словам представителей КГГА, городская канализационная инфраструктура не способна мгновенно справиться с большим объемом дождевой воды.

Поэтому водителей на дорогах призывают к осторожности и сохранению дистанции во время движения.

На некоторых видео, опубликованных в соцсетях, можно увидеть как затопило и торговые центры.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.

Если дерево упало или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542.