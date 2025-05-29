Обвал ледника почти полностью уничтожил село в Швейцарии — видео

Обвал ледника и части горы в швейцарской общине Блаттен, произошедший 28 мая, повлек за собой наводнение, которое практически уничтожило село.
Главные тезисы
- Обвал ледника и части горы в Швейцарии вызвал мощное наводнение, практически уничтожив село в общине Блаттен.
- 90% деревни погребены под селевым потоком, здания затоплены или оказались под завалами, что привело к частичной эвакуации соседних сел.
- Поток реки Лонца заблокирован селевым завалом, создавая угрозу еще более мощных наводнений. Власти занимаются организацией временного жилья для пострадавших.
Обвал ледника и селевый поток уничтожили село в Швейцарии
По данным регионального штаба по чрезвычайным ситуациям, почти все здания в селе были затоплены или оказались под завалами.
Aerial footage of Blatten in Switzerland after glacier collapse. pic.twitter.com/TsmSXhUgIa— Disasters Daily (@DisastersAndI) May 29, 2025
На первый взгляд, 90% села похоронены под селевым потоком, — сообщил местный чиновник Штефан Ганцер, комментируя масштабы трагедии.
Из-за скопления камней и селевых масс потоки реки Лонца и ручья Гизентелла заблокировались, что повлекло за собой неконтролируемое затопление территории.
Кроме масштабных разрушений, власти Блаттена сообщили об исчезновении без вести 64-летнего местного жителя.
Кантональный геолог Рафаэль Майорац отметил, что поток реки Лонца заблокирован селевым завалом, из-за чего образуется все больший водоем. Это, по его словам, может привести к еще более мощному наводнению.
Лонца найдет себе путь, но мы не можем контролировать, куда пойдет эта вода.
В настоящее время власти занимаются организацией временного жилья для людей, оставшихся без крова. В региональном штабе отмечают, что ситуация остается критической, новые угрозы могут возникнуть в любой момент.
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