Обвал ледника почти полностью уничтожил село в Швейцарии — видео

Обвал ледника и части горы в швейцарской общине Блаттен, произошедший 28 мая, повлек за собой наводнение, которое практически уничтожило село.

Обвал ледника и селевый поток уничтожили село в Швейцарии

По данным регионального штаба по чрезвычайным ситуациям, почти все здания в селе были затоплены или оказались под завалами.

Aerial footage of Blatten in Switzerland after glacier collapse. pic.twitter.com/TsmSXhUgIa — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 29, 2025

На первый взгляд, 90% села похоронены под селевым потоком, — сообщил местный чиновник Штефан Ганцер, комментируя масштабы трагедии.

Из-за скопления камней и селевых масс потоки реки Лонца и ручья Гизентелла заблокировались, что повлекло за собой неконтролируемое затопление территории.

Власти объявили частичную эвакуацию соседних сел Вилер и Киппель, чтобы обезопасить жителей. Вода, которая продолжает накапливаться, представляет серьезную угрозу дальнейших разрушений, ведь, по словам геологов, ее поток невозможно контролировать. Поделиться

Кроме масштабных разрушений, власти Блаттена сообщили об исчезновении без вести 64-летнего местного жителя.

Наводнение

Кантональный геолог Рафаэль Майорац отметил, что поток реки Лонца заблокирован селевым завалом, из-за чего образуется все больший водоем. Это, по его словам, может привести к еще более мощному наводнению.

Лонца найдет себе путь, но мы не можем контролировать, куда пойдет эта вода.

В настоящее время власти занимаются организацией временного жилья для людей, оставшихся без крова. В региональном штабе отмечают, что ситуация остается критической, новые угрозы могут возникнуть в любой момент.