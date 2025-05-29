Обвал ледника почти полностью уничтожил село в Швейцарии — видео
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Обвал ледника почти полностью уничтожил село в Швейцарии — видео

горы
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Источник:  blick.ch

Обвал ледника и части горы в швейцарской общине Блаттен, произошедший 28 мая, повлек за собой наводнение, которое практически уничтожило село.

Главные тезисы

  • Обвал ледника и части горы в Швейцарии вызвал мощное наводнение, практически уничтожив село в общине Блаттен.
  • 90% деревни погребены под селевым потоком, здания затоплены или оказались под завалами, что привело к частичной эвакуации соседних сел.
  • Поток реки Лонца заблокирован селевым завалом, создавая угрозу еще более мощных наводнений. Власти занимаются организацией временного жилья для пострадавших.

Обвал ледника и селевый поток уничтожили село в Швейцарии

По данным регионального штаба по чрезвычайным ситуациям, почти все здания в селе были затоплены или оказались под завалами.

На первый взгляд, 90% села похоронены под селевым потоком, — сообщил местный чиновник Штефан Ганцер, комментируя масштабы трагедии.

Из-за скопления камней и селевых масс потоки реки Лонца и ручья Гизентелла заблокировались, что повлекло за собой неконтролируемое затопление территории.

Власти объявили частичную эвакуацию соседних сел Вилер и Киппель, чтобы обезопасить жителей. Вода, которая продолжает накапливаться, представляет серьезную угрозу дальнейших разрушений, ведь, по словам геологов, ее поток невозможно контролировать.

Кроме масштабных разрушений, власти Блаттена сообщили об исчезновении без вести 64-летнего местного жителя.

Наводнение

Кантональный геолог Рафаэль Майорац отметил, что поток реки Лонца заблокирован селевым завалом, из-за чего образуется все больший водоем. Это, по его словам, может привести к еще более мощному наводнению.

Лонца найдет себе путь, но мы не можем контролировать, куда пойдет эта вода.

В настоящее время власти занимаются организацией временного жилья для людей, оставшихся без крова. В региональном штабе отмечают, что ситуация остается критической, новые угрозы могут возникнуть в любой момент.

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