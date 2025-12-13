Теплая вода добралась до ледникового шельфа Антарктиды — чем это чревато для человечества

Огромные массивы льда вокруг Антарктиды постепенно размывает поступающая в этот регион теплая вода.

Ледниковый шельф Антарктиды тает: что дальше

По словам ученых, теплая вода пробила себе путь к ледниковому шельфу, который был до сих пор недоступным.

Одной из таких "горячих" точек стал шельфовый ледник Дотсон в море Амундсена. Там массы льда стремительно уменьшаются, что связано именно с увеличением температуры океана вокруг и льдом. Поделиться

Команда ученых из Университета Восточной Англии отправила автономный подводный аппарат под шельфовый ледник Дотсона прямо в полость под льдом на поверхности.

Робот прошел вдоль морского дна более 100 километров, собрав критически необходимую информацию. Эти данные и дали основания говорить о том, что шельфовые ледники тают снизу, становясь тоньше.

По данным исследователей, по какой-то причине теплая вода, попадая в район ледников, не смешивается с холодной, а продолжает двигаться цельным ручьем горизонтально между слоями холодной воды, пока не достигает ледника.