Теплая вода добралась до ледникового шельфа Антарктиды — чем это чревато для человечества

Огромные массивы льда вокруг Антарктиды постепенно размывает поступающая в этот регион теплая вода.
Главные тезисы
- Проникновение теплой воды в ледниковый шельф Антарктиды вызывает стихийное таяние льда и угрожает глобальному уровню моря.
- Исследователи изучают причины проникновения теплой воды и его влияние на окружающую среду.
- Результаты исследования показывают, что теплая вода не смешивается с холодной, а движется цельным ручьем, достигая ледников и вызывая их таяние.
Ледниковый шельф Антарктиды тает: что дальше
По словам ученых, теплая вода пробила себе путь к ледниковому шельфу, который был до сих пор недоступным.
Команда ученых из Университета Восточной Англии отправила автономный подводный аппарат под шельфовый ледник Дотсона прямо в полость под льдом на поверхности.
Робот прошел вдоль морского дна более 100 километров, собрав критически необходимую информацию. Эти данные и дали основания говорить о том, что шельфовые ледники тают снизу, становясь тоньше.
По данным исследователей, по какой-то причине теплая вода, попадая в район ледников, не смешивается с холодной, а продолжает двигаться цельным ручьем горизонтально между слоями холодной воды, пока не достигает ледника.
Собранные данные будут использованы учеными для моделирования дальнейшей потери льда в районе Антарктиды и, как следствие, повышения глобального уровня моря. Полностью исследование опубликовано в журнале Ocean Sciences.
