Грецію сколихнули одразу кілька землетрусів

7 червня, близько полудня, в Греції сталася серія землетрусів. Їхні епіцентри були зафіксовані на острові Евбея. Згідно з останніми даними, пошкоджено низку будинків.
Головні тези:
- Місцева влада стверджує, що ніхто не постраждав.
- Наразі триває відстеження сейсмічної активності у цьому районі.
Землетруси в Греції — які наслідки
За словами очевидців, потужні поштовхи були в Афінах та прилеглих районах.
Геодинамічний інститут Грецій офіційно підтвердив, що перший з них відбувся близько 12:58, мав магнітуду 4,8.
За словами фахівців, він був неглибоким, з ймовірною глибиною близько 5 кілометрів.
Вже за кілька хвилин стався наступний сильніший землетрус магнітудою 5,2.
Що важливо розуміти, його епіцентр зафіксували приблизно за 2 км на схід-південний схід від Прокопі, також на глибині близько 5 кілометрів.
Наразі місцева влада займається оцінкою збитків, а також продовжує відстежувати сейсмічну активність у цьому регіоні.
Згідно з останніми даними, постраждалих взагалі немає.
Як уже згадувалося раніше, вранці 20 травня у районі Батталгазі турецької провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.
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