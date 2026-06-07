Грецію сколихнули одразу кілька землетрусів
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Грецію сколихнули одразу кілька землетрусів

Землетруси в Греції - які наслідки
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Джерело:  Ekathimerini

7 червня, близько полудня, в Греції сталася серія землетрусів. Їхні епіцентри були зафіксовані на острові Евбея. Згідно з останніми даними, пошкоджено низку будинків.

Головні тези:

  • Місцева влада стверджує, що ніхто не постраждав.
  • Наразі триває відстеження сейсмічної активності у цьому районі.

Землетруси в Греції — які наслідки

За словами очевидців, потужні поштовхи були в Афінах та прилеглих районах.

Геодинамічний інститут Грецій офіційно підтвердив, що перший з них відбувся близько 12:58, мав магнітуду 4,8.

За словами фахівців, він був неглибоким, з ймовірною глибиною близько 5 кілометрів.

Вже за кілька хвилин стався наступний сильніший землетрус магнітудою 5,2.

Що важливо розуміти, його епіцентр зафіксували приблизно за 2 км на схід-південний схід від Прокопі, також на глибині близько 5 кілометрів.

Наразі місцева влада займається оцінкою збитків, а також продовжує відстежувати сейсмічну активність у цьому регіоні.

Згідно з останніми даними, постраждалих взагалі немає.

Як уже згадувалося раніше, вранці 20 травня у районі Батталгазі турецької провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.

На півночі Туреччини у провінції Токат вночі 13 березня зафіксували землетрус магнітудою 5,5. Перед тим біля узбережжя італійського регіону Кампанія стався землетрус магнітудою 5,9.

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