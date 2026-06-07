Грецію сколихнули одразу кілька землетрусів

7 червня, близько полудня, в Греції сталася серія землетрусів. Їхні епіцентри були зафіксовані на острові Евбея. Згідно з останніми даними, пошкоджено низку будинків.

Землетруси в Греції — які наслідки

За словами очевидців, потужні поштовхи були в Афінах та прилеглих районах.

Геодинамічний інститут Грецій офіційно підтвердив, що перший з них відбувся близько 12:58, мав магнітуду 4,8.

За словами фахівців, він був неглибоким, з ймовірною глибиною близько 5 кілометрів.

Вже за кілька хвилин стався наступний сильніший землетрус магнітудою 5,2.

Що важливо розуміти, його епіцентр зафіксували приблизно за 2 км на схід-південний схід від Прокопі, також на глибині близько 5 кілометрів.

Наразі місцева влада займається оцінкою збитків, а також продовжує відстежувати сейсмічну активність у цьому регіоні.

Згідно з останніми даними, постраждалих взагалі немає.

Як уже згадувалося раніше, вранці 20 травня у районі Батталгазі турецької провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.