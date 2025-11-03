Потужний землетрус стався на півночі Афганістану — є загиблі та сотні постраждалих

Потужний землетрус магнітудою 6,3 стався на півночі Афганістану вночі 3 листопада. Поштовхи відчули навіть у столиці країни Кабулі.
Головні тези:
- Землетрус магнітудою 6,3 стався на півночі Афганістану, призвівши до сотень постраждалих та загиблих.
- Погана інфраструктура та кризові чинники ускладнюють рятувальні роботи внаслідок землетрусів в Афганістані.
- Землетруси є поширеним явищем в країні через її географічне розташування вздовж гірського хребта Гіндукуш.
В Афганістані понад 150 людей отримали поранення внаслідок землетрусу
Землетрус, який підтвердила Геологічна служба США (USGS), стався в регіоні Гіндукуш поблизу міста Мазарі-Шарі. За даними USGS, епіцентр залягав на глибині 28 км.
Місцеві жителі вибігли на вулиці посеред ночі, побоюючись обвалів будинків. Спочатку інформації про жертв або постраждалих не було, але ближче до ранку стало відомо, що загинули щонайменше 7 осіб, і ще 150 дістали поранення.
Слід зазначити, що Геологічна служба США оголосила помаранчевий рівень небезпеки через землетрус і вказала, що ймовірні значні жертви, а катастрофа потенційно має широке поширення.
Землетруси є поширеним явищем в Афганістані, особливо вздовж гірського хребта Гіндукуш.
Погана інфраструктура в Афганістані та численні кризові чинники, включно з бідністю, посухою та напливом тих, хто повернувся з Пакистану та Ірану, ускладнюють рятувальні роботи після стихійних лих.
