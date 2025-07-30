Виверження вулкана "Ключевська Сопка" почалося після землетрусу на російській Камчатці — відео

30 липня на Камчатському півострові в Росії після потужного землетрусу в Тихому океані почав вивергатися вулкан Ключевська Сопка.

У Росії почалося виверження вулкана “Ключевська Сопка”

Геофізична служба РАН повідомляє про потік розпеченої лави на західному схилі Ключевської Сопки, сильне світіння над вулканом та вибухи.

Вулкан Ключевська Сопка розташований приблизно за 450 км від міста Петропавловськ-Камчатський і є одним із найвищих вулканів у світі. Він вивергався кілька разів протягом останніх років.

Вулкан знаходиться також за 30 км від російського селища Ключі, у якому проживає близько 4500 осіб.

Потужний землетрус магнітудою 8,7, що стався вранці середи біля узбережжя Камчатки, міг спричинити цунамі в кількох країнах Тихоокеанського регіону, зокрема в Росії, Японії, США й Канаді.

Це найпотужніший землетрус у світі з 2011 року, коли стихія на північному сході Японії спричинила катастрофічні цунамі. Поширити

На Камчатці вже зафіксовані хвилі заввишки 3-4 метри.