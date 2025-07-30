Виверження вулкана "Ключевська Сопка" почалося після землетрусу на російській Камчатці — відео

30 липня на Камчатському півострові в Росії після потужного землетрусу в Тихому океані почав вивергатися вулкан Ключевська Сопка.
Головні тези:
- Виверження вулкана 'Ключевська Сопка' на Камчатці почалося після потужного землетрусу в Тихому океані.
- Геофізична служба РАН зафіксувала потік розпеченої лави на західному схилі вулкана та сильне світіння над ним.
- Вулкан “Ключевська Сопка” є одним із найвищих вулканів у світі та зацікавлює науковців та мешканців району.
У Росії почалося виверження вулкана “Ключевська Сопка”
Геофізична служба РАН повідомляє про потік розпеченої лави на західному схилі Ключевської Сопки, сильне світіння над вулканом та вибухи.
Вулкан Ключевська Сопка розташований приблизно за 450 км від міста Петропавловськ-Камчатський і є одним із найвищих вулканів у світі. Він вивергався кілька разів протягом останніх років.
Вулкан знаходиться також за 30 км від російського селища Ключі, у якому проживає близько 4500 осіб.
Потужний землетрус магнітудою 8,7, що стався вранці середи біля узбережжя Камчатки, міг спричинити цунамі в кількох країнах Тихоокеанського регіону, зокрема в Росії, Японії, США й Канаді.
На Камчатці вже зафіксовані хвилі заввишки 3-4 метри.
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