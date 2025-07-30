Извержение вулкана "Ключевская Сопка" началось после землетрясения на российской Камчатке — видео

30 июля на Камчатском полуострове в России после мощного землетрясения в Тихом океане начал извергаться вулкан Ключевской Сопки.

В России началось извержение вулкана "Ключевская Сопка"

Геофизическая служба РАН сообщает о потоке раскаленной лавы на западном склоне Ключевской Сопки, сильном свечении над вулканом и взрывах.

Вулкан Ключевская Сопка расположен примерно в 450 км от города Петропавловск-Камчатский и является одним из самых высоких вулканов в мире. Он извергался несколько раз за последние годы.

Вулкан находится также в 30 км от российского поселка Ключи, в котором проживает около 4500 человек.

Мощное землетрясение магнитудой 8,7, произошедшее утром среды у побережья Камчатки, могло повлечь за собой цунами в нескольких странах Тихоокеанского региона, в частности в России, Японии, США и Канаде.

Это самое мощное землетрясение в мире с 2011 года, когда стихия на северо-востоке Японии привела к катастрофическим цунами. Поделиться

На Камчатке уже зафиксированы волны высотой 3-4 метра.