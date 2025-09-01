Понад 800 людей загинули в Афганістані внаслідок потужного землетрусу

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на сході Афганістану e ніч на 1 вересня уже перевищила 800 людей, і ще щонайменше 2 800 осіб постраждали.
Головні тези:
- Потужний землетрус на сході Афганістану призвів до загибелі понад 800 людей, постраждало понад 2800 осіб.
- Речник міністерства охорони здоров'я закликає до міжнародної допомоги для надання допомоги постраждалим від землетрусу.
Землетрус у Афганістані: загинули понад 800 людей
Речник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що внаслідок землетрусу у східних провінціях Кунар і Нангархар загинуло 812 людей.
Постраждалих нині вже щонайменше 2800 осіб.
Тим часом Шарафат Заман, речник міністерства охорони здоров'я у Кабулі, закликав до міжнародної допомоги для подолання наслідків землетрусу з магнітудою у 6 балів, який стався близько опівночі на глибині у понад 10 км.
Зазначається, що це був третій сильний смертельний землетрус в Афганістані з моменту повернення талібів до влади у 2021 році, що призвело до скорочення міжнародного фінансування, яке становило основну частину державних фінансів країні.
