Понад 800 людей загинули в Афганістані внаслідок потужного землетрусу

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на сході Афганістану e ніч на 1 вересня уже перевищила 800 людей, і ще щонайменше 2 800 осіб постраждали.

Землетрус у Афганістані: загинули понад 800 людей

Речник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що внаслідок землетрусу у східних провінціях Кунар і Нангархар загинуло 812 людей.

Постраждалих нині вже щонайменше 2800 осіб.

Тим часом Шарафат Заман, речник міністерства охорони здоров'я у Кабулі, закликав до міжнародної допомоги для подолання наслідків землетрусу з магнітудою у 6 балів, який стався близько опівночі на глибині у понад 10 км.

Землетрус в Афганістані

Нам це потрібно, бо тут багато людей втратили життя та домівки, — розповів він у коментарі агентству Reuters.

Зазначається, що це був третій сильний смертельний землетрус в Афганістані з моменту повернення талібів до влади у 2021 році, що призвело до скорочення міжнародного фінансування, яке становило основну частину державних фінансів країні.