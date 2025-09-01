Более 800 человек погибли в Афганистане в результате мощного землетрясения

Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Афганистана в ночь на 1 сентября уже превысило 800 человек, и еще по меньшей мере 2 800 человек пострадали.

Спикер талибов Забихулла Муджахид заявил, что в результате землетрясения в восточных провинциях Кунар и Нангархар погибли 812 человек.

Пострадавших сейчас уже не менее 2800 человек.

Между тем Шарафат Заман, представитель министерства здравоохранения в Кабуле, призвал к международной помощи для преодоления последствий землетрясения с магнитудой в 6 баллов, которое произошло около полуночи на глубине более 10 км.

Нам это нужно, потому что здесь многие потеряли жизнь и дома, — рассказал он в комментарии агентству Reuters.

Отмечается, что это было третье сильное смертельное землетрясение в Афганистане с момента возвращения талибов к власти в 2021 году, что привело к сокращению международного финансирования, которое составляло основную часть государственных финансов стране.